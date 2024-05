Tak wynika z założeń do projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Projektodawcy tłumaczą, że za dużą podwyżką minimalnego wynagrodzenia (obecnie wynosi ono 4242 zł, a od lipca br. będzie to 4300 zł) nie poszły zmiany wysokości miesięcznego dofinansowania do pensji pracownika z niepełnosprawnościami. Zdaniem rządu wpływa to negatywnie na zatrudnienie takich ludzi, którzy są narażeni na jego utratę na otwartym rynku.

Natomiast aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami jest ważnym aspektem ich codziennego funkcjonowania, wpływającym pozytywnie na jakość życia.

Systemowe wsparcie pracy takich ludzi stanowi zresztą jeden z deklarowanych priorytetów polityki społecznej obecnego rządu.

Dlatego w założeniach do projektu proponuje się zwiększyć o 15 proc. ustawowe stawki dofinansowań do wynagrodzeń.