Powzięcie (…) wątpliwości co do zgodnego z prawem przeprowadzenia zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) nakazuje sądowi rejestrowemu dokonanie odpowiednich ustaleń zgodności danych z rzeczywistym stanem (art. 23 ust. drugi zdanie drugie ustawy o KRS), prowadzących do stwierdzenia ważności lub nieważności podjętych uchwał ze względu na wagę naruszenia przepisów ustawowych i statutowych (umownych), dotyczących przeprowadzenia zgromadzenia. W razie stwierdzenia nieważności uchwał z powyższego powodu, należy odmówić wpisania do rejestru danych na nich opartych.”

Analizowane decyzje w sprawie PR i TVP wskazują, że sąd rejestrowy w pełni dochował powyższym standardom, słusznie punktując potknięcia władzy.

Wątpliwa likwidacja ustawowych spółek medialnych

O kontrowersyjnych charakterze uchwał o rozwiązaniu spółek medialnych (zwłaszcza przewidzianych w ustawie, tj. TVP, PR i PAP) świadczy w moim odczuciu instrumentalne zastosowanie przepisów KSH przez ministra kultury.

Spółki medialne zostały rozwiązane niejako w ramach samopomocy i politycznego odwetu, bezpośrednio w odpowiedzi na weto prezydenta dotyczące ustawy okołobudżetowej. Był to jednocześnie wyraz „ucieczki do przodu”. Z odnośnej ścieżki minister kultury skorzystał w obliczu prawdopodobnego fiaska procesów nominacyjnych w spółkach medialnych, dokonanych przez walne zgromadzenie na podstawie regulacji ogólnych KSH.

Komunikaty upubliczniane przez obóz rządzący o likwidacji spółek medialnych „ad hoc”, „na próbę” i z możliwością odwrotu, podyktowanej bieżącą sytuacją polityczną i chęcią przejęcia władzy nad mediami, stanowiły asumpt do następujących przypuszczeń. Uchwały likwidacyjne podjęte jednoosobowo przez reprezentanta akcjonariusza (Skarbu Państwa), tj. ministra kultury, to czynności dokonywane dla pozoru, jako forma nacisku i szantażu wobec prezydenta i wyraz nadużycia uprawnień właścicielskich ze strony decydentów. Niewątpliwym błędem po stronie obozu rządzącego było to, że przed ogłoszeniem postawienia spółek w stan likwidacji nie upubliczniono przynajmniej podstawowych założeń projektu ustawy medialnej, ani nie przedstawiono pomysłu na „uzdrowienie” mediów publicznych i rzeczywistego oddzielenia ich od władzy wykonawczej.