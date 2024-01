Iwona Gębusia: Rejestracja likwidacji TVP,PR i PAP – przepis na happy end?

W sprawie spółek medialnych zostało wszczętych wiele odrębnych postępowań rejestrowych, w ramach których każdy funkcjonariusz publiczny powinien w sposób niezawisły rozstrzygnąć o zasadności wniosku.

Zgodnie z powszechną praktyką postanowienie w sprawie wpisu wydaje referendarz sądowy.

Z kolei, na orzeczenie referendarza sądowego przysługuje skarga rozpoznawana przez sędziego sądu rejonowego.

W razie wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego zarządzające wpis, pozostaje ono w mocy do chwili rozpatrzenia skargi przez sąd rejonowy rozpoznający sprawę jako sąd pierwszej instancji. Rozpoznając sprawę, sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone orzeczenie i dokonany na jego podstawie wpis zmienia albo utrzymuje w mocy, albo uchyla w całości lub w części i w tym zakresie wniosek oddala bądź odrzuca, względnie postępowanie umarza.

Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Co ważne, w postępowaniu rejestrowym skarga kasacyjna przysługuje od postanowień sądu drugiej instancji w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotu podlegającego rejestracji. Z kolei, skarga kasacyjna nie przysługuje na postanowienie o wpisie otwarcia likwidacji.

Dokonanie wpisu nie oznacza niemożliwości jego wykreślenia ex post, nawet po wyczerpaniu procedury zainicjowanej wnioskiem o wpis do rejestru.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz prowadzący do następczego wykreślenia wpisu to ewentualne zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki medialnej prowadzące do jej uchylenia lub stwierdzenia nieważności przez sąd procesowy. W przypadku unicestwienia podstawy materialnoprawnej wpisu przez sąd procesowy, konsekwencją takiego prawomocnego orzeczenia byłaby konieczność wykreślenia wpisów w rejestrze odnoszących się do otwarcia likwidacji (o ile nie doszłoby jeszcze do wykreślenia spółki z rejestru).

Drugą możliwość, choć obarczoną większą niepewnością, daje art. 24 ust. 6 ustawy o KRS, zgodnie z którym w przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne. Jako dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy można ostrożnie potraktować uprzedni wpis likwidacji na podstawie uchwały, która zostanie uznana następczo przez sąd rejestrowy za wadliwą i naruszającą prawo. Wydaje się, że ten wariant wchodziłby w praktyce w rachubę dopiero w następstwie np. wydania uchwały SN w innym postępowaniu rejestrowym, zgodnie z którą uchwały o rozwiązaniu spółek medialnych naruszają prawo, stanowiąc przejaw nadmiernej ingerencji władzy wykonawczej w kompetencje władzy ustawodawczej.

Zaproszenie do chocholego tańca

Wpis likwidacji rozgłośni regionalnej do rejestru to nie jest jeszcze przepis na zakończenie z happy endem. To pivot w chocholim tańcu, który może przerwać pogłębiona refleksja, poczucie odpowiedzialności za interes publiczny i mądre decyzje rządzących.

Dr hab. Iwona Gębusia, radca prawny