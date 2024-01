Iwona Gębusia: Nominaci ministra w TVP, PR i PAP – skazani na likwidację?

Niemniej jednak, w związku z otwarciem likwidacji spółek medialnych, kompetencje menadżerskie powinny obecnie przypaść likwidatorowi, o ile ten został właściwie umocowany do działania i przede wszystkim, o ile zawarta umowa mieści się w katalogu czynności likwidacyjnych.

Przede wszystkim możliwość sanowania czynności zdziałanych przez fałszywe organy pojawi się co do sfery działania zarządu (a nie wadliwie powołanych członków rady nadzorczej). Ponadto, zatwierdzenie działań zarządu przez likwidatora wchodzi w rachubę jedynie wtedy, gdy uchwała o rozwiązaniu spółki medialnej będzie ważna i skuteczna, co stanowi warunek konieczny do uznania prawidłowości czynności likwidatora.

Co więcej, aprobata likwidatora, choć skuteczna ex tunc, musi pozostawać w funkcjonalnym związku z otwartą likwidacją, czyli zwijaniem przedsiębiorstwa spółki medialnej.

W myśl art. 468 § 1 kodeksu spółek handlowych („KSH”) jako czynności likwidacyjne należy potraktować działania polegające na zakończeniu interesów bieżących spółki, ściągnięciu wierzytelności, wypełnieniu zobowiązań i upłynnieniu majątku spółki.

We wspomnianym zestawieniu nie mieści się rozwiązanie (za porozumieniem stron, wypowiedzenie, odstąpienie, etc.) lub niewykonanie szeregu umów z dotychczasowymi pracownikami lub współpracownikami spółek medialnych i w ich miejsce zawarcie alternatywnych kontraktów. W nawiązaniu do wyraźnych deklaracji rządzących tego typu działania reformatorskie to nie zmierzanie do likwidacji przedsiębiorstwa, tylko gruntowna reorganizacja mediów publicznych z założeniem ich docelowej kontynuacji, a więc czynności pozostające poza wykazem czynności likwidacyjnych.