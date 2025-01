Zmiany w prawie lotniczym. Właściciele nieruchomości z nowym obowiązkiem

Coraz więcej lotów na niskich wysokościach. Nowy obowiązek

Zmiany forsuje Ministerstwo Infrastruktury. Monitorowanie obiektów jest niezbędne, bo Polskę obowiązują postanowienia umów międzynarodowych, a także wymagania przewidziane w programach szkoleniowych dla wojskowych statków powietrznych. W związku z wojną w Ukrainie polskie lotnictwo wojskowe prowadzi coraz więcej operacji na niskich wysokościach.

Mimo dotychczasowego braku obowiązku, w ostatnich latach do Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych, czyli centralnej jednostki nadzorującej działalność służby ruchu lotniczego, składano wnioski dotyczące lokalizacji obiektów od 50 m powyżej terenu lub wody (najwięcej w 2002 – ponad 2100). Prawie 80 wniosków zostało zaś odrzuconych z powodu „kolizyjnej” lokalizacji, więc nie powstały one w pierwotnie proponowanych miejscach. Dla obiektów dwukrotnie wyższych (do 100 m powyżej terenu) rekomendowano z kolei stosowanie oznakowania przeszkodowego (również najwięcej razy – prawie 600 – w 2022 r.).

Zmiany przewidziane w ustawie mają wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Etap legislacyjny: projekt trafi do Sejmu