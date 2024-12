Rafał Dębowski: Zabudowa terenów wokół lotnisk – jak zmienić linię orzeczniczą

Merytoryczne argumenty

Przepisy prawa lotniczego mają charakter nom systemowych, regulujących wszelkiego rodzaju stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego. Kwestia bezpieczeństwa operacji lotniczych przeplata się z kwestią rozwoju lotnisk użytku publicznego. Czym są mapy powierzchni ograniczających? To mapy wyznaczające granice, w ramach których obiekty mogą wystawać w przestrzeni powietrznej (art. 87 ust. 1 pr.lot.). Tworzone są dla każdego lotniska cywilnego oraz dla naziemnych urządzeń lotniczych, a wprowadza je w życie nie tylko plan generalny, ale również inne akty administracyjne (art. 86 pr.lot.). To granice wyznaczone w pionie, nie w poziomie. Jak pionowe powierzchnie ograniczające miałyby kształtować ład przestrzenny na terenach pod nimi? Tylko poprzez nakaz uwzględniania w miejscowych planach dopuszczalnej wysokości zabudowy. W myśl art. 55 ust. 9 pr.lot. plan miejscowy musi być zgodny (nie niesprzeczny) z planem generalnym. Realizacja postulatu zgodności planu miejscowego z planem generalnym oznacza, że oba plany muszą do siebie pasować parametrami i między nimi nie może być żadnej rozbieżności. Czyli każdy miejscowy plan zagospodarowania na terenie pod powierzchniami ograniczającymi zabudowę powinien dokładnie odwzorowywać wysokości dopuszczalnej zabudowy ustalone planem generalnym. To prowadzi do wniosków nieakceptowalnych z punktu widzenia interesu publicznego i ładu przestrzennego. Bo powierzchnie ograniczające dopuszczają wręcz monstrualne, rzędu kilkuset metrów, wysokości zabudowy. Miejscowych planów z wysokościami jak w mapie powierzchni ograniczających po prostu nie ma.

Mapy powierzchni ograniczających nie służą do kształtowania ładu przestrzennego w rozumieniu art. 55 ust. 9 prawa lotniczego. Ich cel został określony w art. 87 ust. 2a pr.lot. - wysokości określone tą mapą mają być uwzględniane w uzgodnieniach m.in. projektów decyzji WZ-tkowych (art. 86 ust. 7 pr.lot.) oraz w opiniach Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o możliwości lokalizacji inwestycji ze względu na wysokość zabudowy na obszarze obowiązywania powierzchni ograniczających zabudowę (art. 86 ust. 11 pr.lot). Również organy planistyczne obowiązane są uwzględniać wskazane ograniczenia wysokości zabudowy w planowaniu przestrzennym (art. 87 ust. 8 pr.lot.). Uwzględnianie, a zapewnienie zgodności, to nie to samo. Skoro decyzja ustalająca warunki zabudowy jest jedną z form planowania przestrzennego, to nakaz uwzględniania powierzchni ograniczających oznacza konieczność weryfikowania w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy czy projekt decyzji WZ nie przekracza dopuszczonych wysokości zabudowy na danym terenie. Ergo: to nakaz prowadzenia postępowania o ustalenie warunków zabudowy. Dlatego ustawodawca wyposażył Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w kompetencję uzgadniania m.in. projektów decyzji ustalających warunki zabudowy pod względem bezpieczeństwa ruchu lotniczego i prawidłowego funkcjonowania lotniczych urządzeń naziemnych oraz ochrony lotnisk przed działaniami i zdarzeniami, które mogą powodować niedopuszczalne zagrożenia dla ruchu statków powietrznych korzystających z lotniska (art. 55 ust. 12 w zw. z art. 86 ust. 7 i art. 87(7) pr. lot.).

Prosta wykładnia językowa art. 55 ust. 9 pr.lot. prowadzi do wskazanego wcześniej absurdu przestrzennego oraz niczym nieuzasadnionego paraliżu inwestycyjnego terenów pozbawionych miejscowych planów. Gdyby jednak w tym przepisie zastąpić pojęcie „plan generalny” jego równoważnikiem z art. 55 ust. 5 pr.lot.: „plan rozwoju lotniska użytku publicznego”, bo przecież plan generalny lotniska użytku publicznego to nic innego jak plan rozwoju tego lotniska, to art. 55 ust. 9 należałoby czytać tak: „dla terenów objętych planem rozwoju lotniska użytku publicznego sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zgodnego z zatwierdzonym planem generalnym - jest obowiązkowe…”. Tak rozumiany przepis odsyła do mapy, o której mowa w art. 55 ust. 6 pkt. 4 pr.lot., czyli mapy „koncepcji rozwoju przestrzennego wraz z zagospodarowaniem stref wokół lotniska”. I wówczas okazuje się, że obowiązek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnego z mapą koncepcji rozwoju przestrzennego wraz z zagospodarowaniem stref wokół lotniska, ogranicza się wyłącznie do terenów lotniska i stref wokół niego niezbędnych dla rozwoju. Aż dziwne, że nikt tego tak nie czytał.

Recepta gotowa

Do recepty na zmianę linii orzeczniczej potrzeba jeszcze odważnych i mądrych sędziów, którzy wydadzą własny wyrok, a nie powielą to, co inni orzekli wcześniej. Jestem zupełnie spokojny, że ich nie zabraknie.

Adwokat Rafał Dębowski, wspólnik w kancelarii Dębowski i Wspólnicy sp.k. specjalizującej się w prawie nieruchomości i inwestycji budowlanych.