Polskie innowacje zmieniają świat

– To cyrkularne RNA. Na świecie to rozwiązanie jest znane. Robi się to metodami biochemicznymi. My jako pierwsi jesteśmy w stanie zrobić to na pełnej długości, o olbrzymiej, bardzo wrażliwej na różne czynniki cząsteczce, metodami chemicznymi. Dzięki temu pozbawiamy cyrkularne RNA pewnych wad, które niesie za sobą proces biochemiczny. Myślę, że to jedna z innowacji, która jest naprawdę ważna. Natomiast jeśli chodzi o spółkę, musimy za wszelką cenę udowodnić, że technologia, którą proponujemy, może pokonywać ograniczenia technologii mRNA. Dzięki temu można będzie wykorzystać mRNA w zastosowaniach, które w tym momencie jeszcze nie są dostępne – podsumował prof. Jemielity.

Szybka diagnostyka patogenów

Prof. Piotr Garstecki, prezes Scope Fluidics, laureat programu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), wraz z zespołem jest twórcą innowacyjnego urządzenia, które może spełniać kluczową rolę w diagnostyce zarówno SARS-CoV-2, jak i innych patogenów.

– To system PCRIONE, nad którym prace rozpoczęliśmy w 2012 r. System do bardzo szybkiej diagnostyki molekularnej metodą PCR, czyli rozpoznawania konkretnych fragmentów DNA. Bardzo łatwy w użyciu i też dostępny cenowo. Dużo wysiłku włożyliśmy w to, żeby jednorazowe kartridże służące do przeprowadzenia badania były możliwie jak najtańsze w produkcji – mówił Garstecki.

Proces komercjalizacji został zakończony sukcesem. – Żeby stworzyć system do diagnostyki medycznej, nie wystarczy pomysł, trzeba opracować technologię zgodną z systemem zarządzania jakością, chronioną patentami, zgodną z najróżniejszymi normami. Taka technologia musi przejść przez badania kliniczne dopuszczające do rynku – wyjaśnił prof. Garstecki.

– Sam proces sprzedaży też był ciekawy. Startowaliśmy z rozmowami z globalnymi firmami. To bardzo duże firmy i w oczywisty sposób czuliśmy na początku dużą nieśmiałość. Okazało się, że niepotrzebnie. Prowadziliśmy proces przez kilka lat po to, żeby w zorganizowany sposób ze wsparciem doradców transakcyjnych sprzedać całą technologię na rzecz globalnego producenta – dodał prof. Garstecki.