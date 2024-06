Naukowcy: Słonie zwracają się do siebie po imieniu

Badanie przeprowadzone przez naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Stanu Kolorado wykazały, że słonie komunikują się w wyjątkowy sposób – osobniki tego gatunku zwracają się bowiem do siebie, wydając określony sygnał. Można więc – przynajmniej częściowo – stwierdzić, że zwierzęta te zwracają się do siebie po imieniu.

Badanie: Słonie „mówią” do siebie po imieniu

Do tej pory specjaliści zajmujący się zwierzętami wiedzieli, że po imieniu – naśladując głos drugiego osobnika – zwracają się do siebie delfiny butlonose oraz ptaki z gatunku konurów pomarańczowoczelnych. Badanie opublikowane w czasopiśmie naukowym "Nature Ecology and Evolution" wskazuje jednak, że podobnie komunikują się między sobą także słonie.

By dowiedzieć się więcej na temat komunikacji zwierząt, naukowcy przeanalizowali pomruki samic słoni afrykańskich (Loxodonta africana) oraz ich potomstwa. Odgłosy słoni zostały zarejestrowane przez badaczy w latach 1986-2022 w Parku Narodowym Amboseli w południowej Kenii oraz w rezerwatach Samburu i Buffalo Springs na północy kraju. Biologom udało się rozróżnić aż 469 kontaktów między słoniami, w których 101 słoni było nadawcami komunikatów, 117 – odbiorcami.

Słonie rozpoznają przeznaczone dla nich wołanie

Opierając się na nagraniach, naukowcy ocenili, że słonie zwracają się do siebie imionami – dwa osobniki zwracają się do siebie, wydając określony sygnał. „Imię to niekoniecznie było jednak używane przez inne słonie w odniesieniu do tego samego członka w stadzie” - czytamy. Zwierzę, do którego zwracało się inne, wyraźnie jednak potrafiło rozróżnić, że zawołanie było skierowane do niego. Ignorowało także te, które kierowane były do innych.