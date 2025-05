Polskim firmom już bliżej do idealnego pracodawcy?

Atrakcyjne wynagrodzenie i benefity, przyjazna atmosfera oraz stabilność zatrudnienia to trzy najważniejsze cechy, które – zdaniem większości polskich pracowników – decydują dziś o atrakcyjności pracodawcy. W dodatku, jak wynika z badań agencji zatrudnienia Randstad, od kilku lat te trzy najważniejsze atrybuty atrakcyjnego pracodawcy praktycznie się nie zmieniają, chociaż w tym roku nieco zmalało ich znaczenie.

Jest to zauważalne szczególnie w kwestii wynagrodzenia, którego rolę podkreśla 71 proc. badanych pracowników, wobec 73 proc. w dwóch poprzednich latach. – Choć wynagrodzenie nadal pozostaje najważniejszym kryterium wyboru idealnego pracodawcy, to jednocześnie systematycznie obserwujemy zmniejszającą się liczbę respondentów wskazujących na ten czynnik – komentuje Mateusz Żydek, rzecznik Randstad. Jego zdaniem ta zmiana wynika z ewolucji polskiego rynku pracy, który w ostatnich latach zbliżył się do w pełni rozwiniętych rynków zachodniej Europy, doganiając je także pod względem poziomu płac.

Dogonić Zachód

Wprawdzie przeciętne zarobki w Polsce nadal plasują się wyraźnie poniżej unijnej średniej, lecz już pod względem płacy minimalnej jesteśmy w pierwszej dziesiątce w Unii. I to nawet nie biorąc pod uwagę standardu siły nabywczej (PPs), czyli niższych kosztów życia. Według ostatnich danych Eurostatu w 2023 r. przeciętne roczne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze godzin wynosiło w krajach Unii średnio 37,9 tys. euro, a w Polsce – 18,1 tys. euro, czyli dwukrotnie mniej. (Nasz kraj był tu piąty od końca zestawienia, które zamykała Bułgaria). Jednak uwzględniając PPS, średnia płaca nad Wisłą sięgała 27,6 tys. euro.

W tym roku już 51 proc. pracowników badanych przez Randstad wskazało, że ich pracodawca zapewnia atrakcyjną płacę i benefity. W rezultacie różnica między ideałem a rzeczywistością zmalała tu do 20 pkt proc. (z 25 pkt w 2024 r.). Mateusz Żydek zwraca uwagę na rosnące podobieństwo oczekiwań w Polsce do potrzeb sygnalizowanych przez pracowników z krajów zachodniej Europy. Podczas gdy przed pięcioma–dziesięcioma laty rekordowo dużo osób w naszej części kontynentu mówiło o oczekiwaniach dotyczących płacy i stabilności zatrudnienia, to dziś wyniki w Polsce są podobne do tych w Europie Zachodniej. Także u nas wśród kluczowych kryteriów wyboru pracodawcy są te związane z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym, możliwością rozwoju kariery oraz z równością szans.