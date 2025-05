Po stronie plusów zarząd Poczty Polskiej wymienił też wzrost przepływów środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej o 710 mln zł, co oznacza poprawę o prawie 1,4 mld zł. Sukcesem jest w jego ocenie uzyskanie notyfikacji Komisji Europejskiej dla dopłat do kosztu usługi powszechnej. – Tak dynamiczna poprawa rezultatów operacyjnych jest bezpośrednim efektem wprowadzania planu transformacji i działań optymalizacyjnych oraz rosnącej efektywności zarządzania – ocenił zarząd spółki.

Wszystko to działo się w trudnych warunkach rynkowych oraz pod presją kosztową. Wzrosły koszty działalności operacyjnej, co wynikało przede wszystkim z rosnącej płacy minimalnej. Przełożyła się ona na wzrost kosztów pracy, które są największą pozycją w kosztach spółki i sięgają niemal dwóch trzecich jej kosztów operacyjnych (to wskaźnik znacznie przekraczający poziomy występujące u efektywnie zarządzanych operatorów pocztowych w Europie). Spółka poniosła też koszty związane z realizacją programu transformacji, w tym m.in. redukcją zatrudnienia. Wzrosły ponadto koszty związane z realizowanymi usługami i koniecznością utrzymania sieci placówek, zapewniającej realizację usług powszechnych. Dyscyplina kosztowa, renegocjacje umów i optymalizacja procesów, przyniosły jednak również pierwsze oszczędności – m.in. w kosztach energii i zużyciu materiałów.

Większe inwestycje Poczty Polskiej

Na poziomie całej Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej, w skład której obok podmiotu dominującego wchodzą m.in. Bank Pocztowy, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, Postdata oraz spółka Poczta Polska Usługi Cyfrowe, widać jeszcze wyraźniejsze efekty poprawy operacyjnej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły w zeszłym roku o 211 mln zł, czyli 3 proc. EBITDA sięgnęła 306 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to minus 314 mln zł. Skonsolidowany wyniku brutto grupy poprawił się o 561 mln zł do poziomu 93 mln zł, wobec niemal 468 mln zł straty w 2023 r. Natomiast jej skonsolidowana strata netto zmniejszyła się o ponad 456 mln zł, z 461 mln zł do 5 mln zł.

Poczta Polska nie ukrywa, że znacząca poprawa wyników finansowych była możliwa także dzięki uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej dla dopłat do usługi powszechnej oraz dyscyplinie kosztowej. W rezultacie w minionym roku spółka otrzymała 749 mln zł rekompensaty kosztów z tytułu realizacji świadczenia usługi powszechnej w latach 2021–2022.

– Poprzedni rok był czasem intensywnej restrukturyzacji i porządkowania procesów, co już przynosi zauważalne rezultaty. Niemniej jest to pierwszy krok, który jako zarząd zrobiliśmy, by dostosować nasze usługi do potrzeb klientów. Jest to oczywiście motywacja do dalszego działania, inwestycji i wdrażania nowych usług, które są niezbędne do funkcjonowania Poczty Polskiej na rynku – skomentował wyniki Sebastian Mikosz, prezes Poczty Polskiej. - Jako zarząd widzimy zaniedbania z przeszłości, które uniemożliwiły stworzenie oferty produktowej dostosowanej do współczesnych realiów. Teraz koncentrujemy się na budowaniu nowoczesnej i konkurencyjnej oferty usług. 2024 r. zamykamy jako solidny fundament dalszej transformacji i rozwoju – dodał.

Spółka planuje zwiększenie inwestycji w 2025 r., zwłaszcza w obszarze IT, aby podnieść bezpieczeństwo i automatyzację procesów biznesowych, co – jak tłumaczy – ma na celu dalszą transformację i budowę wartości organizacji.