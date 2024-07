Brytyjscy naukowcy: Nietoperze zawierają przyjaźnie, tworzą trwałe więzi

Nietoperze to jedyne ssaki latające. Są gatunkiem chronionym, który odgrywa ważną rolę w ekosystemie. Prowadzą nocny tryb życia, a w ciągu dnia spędzają czas w ukryciu. Obecnie jest ich na świecie około 1400 gatunków.

Zespół badaczy z Uniwersytetu w Chester we współpracy z profesorami z Uniwersytetu w Leeds zbadał dziesięć różnych siedlisk nietoperzy, zamieszkujących tereny Walii. Naukowcy za pomocą urządzeń śledzących monitorowali zachowania poszczególnych nietoperzy, aby obserwować ich zachowania w grupie. Badacze twierdzą, że nietoperze prowadzą ciekawe życie społeczne, potrafią zawierać przyjaźnie, dzielić się pożywieniem i wzajemnie komunikować.

Samice nietoperzy tworzą kolonie, by oszczędzać energię

Jak wskazują liczne badania, nietoperze to zwierzęta socjalne. Większość gatunków gromadzi się w duże kolonie, osiągające nawet miliony członków. Miejsce gromadzenia zależy od bliskiego występowania pokarmu i dobrych kryjówek. Kolonie zazwyczaj tworzą tylko samice, które łączą się w trwałe grupy, aby osiągnąć korzyści termiczne – uregulować temperaturę ciała, oszczędzając przy tym energię. Życie w zbiorowisku to dla nich także większa szansa na ochronę przed drapieżnikami. Samce natomiast mają tendencje do samotnego życia lub w małych grupach, tworzonych jedynie na krótki okres.

Wśród nietoperzy występują także kolonie mieszane, składające się zarówno z samic, jak i samców. Są to kolonie, w których dominującą rolę odgrywa samica. Formowane są do celów rozrodczych, zaspokajania potrzeb pokarmowych i obrony obszarów z pożywieniem. W takich koloniach samce konkurują o samice, chcąc zadbać o wybór partnerki do reprodukcji.