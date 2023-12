Policjanci we Wrocławiu mogli zginąć przez rutynę

Jak oceniłby pan zdarzenie z Wrocławia, gdyby okazało się, że zatrzymany mężczyzna zastrzelił policjantów ze swojej własnej broni?

Przede wszystkim wciąż jako ogromną tragedię, której przyczyną mogła być rutyna. Gdyby doniesienia o broni sprawcy okazały się prawdą, to najpewniej doszło do naruszenia procedur bezpieczeństwa związanych z przewożeniem zatrzymanego. Doświadczenie zawodowe uczy jednak, żeby wypowiadać się ostrożnie w kwestii, której szczegółowo nie znamy.

Policjanci przy zatrzymaniu powinni zadbać przede wszystkim o własne bezpieczeństwo?

Swoje i otoczenia. Tak wynika z zarządzenia Komendanta Głównego Policji z 2009 r., dotyczącego metod i form konwojowania oraz doprowadzania. Znajduje się tam jednoznaczne wskazanie, żeby sprawdzić, czy zatrzymany nie ma przy sobie jakichkolwiek elementów niebezpiecznych dla osób go przewożących, lub takich, które umożliwiają mu ucieczkę; aby to zweryfikować, trzeba go przeszukać. Dlatego należy zadbać, żeby zdarzenie z Wrocławia stało się przyczyną do sprawdzenia, czy procedura konwojowania jest właściwie ukształtowana. I żeby przypomnieć policjantom oraz innym przedstawicielom służb, że procedury generalnie istnieją z jakiegoś konkretnego powodu, więc należy ich przestrzegać.