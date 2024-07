Ciśnienie polityczne po wpadce prokuratury, która nie uwzględniła ochrony immunitetowej polityka Suwerennej Polski, wynikającej z członkostwa w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, jest duże. Nic więc dziwnego, że zarówno prokurator generalny, jak i podlegli mu śledczy starają się zrobić wszystko, aby ta decyzja uległa zmianie. Rozprawa prawdopodobnie odbędzie się już w przyszłym tygodniu.

Reklama

Minister Adam Bodnar przyznał w wywiadzie dla RMF FM: „Cieszą mnie głosy ekspertów i autorytetów, takich jak prof. Andrzej Zoll czy prof. Marek Safjan, którzy mówią, że w tej sytuacji immunitet nie przysługuje i następuje coś w rodzaju uzurpacji kompetencji przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Ten czyn, o którym jest podejrzewany pan Romanowski, nie ma żadnego związku z jego działalnością w Radzie Europy”.

Czy w sprawie Marcina Romanowskiego sąd rozdrażni Radę Europy?

To wyraźny sygnał, że rząd nie zgadza się ze stanowiskiem Rady Europy, a podległa mu prokuratura będzie starała się forsować własną interpretację ochrony immunitetowej. Takie podejście może łatwo doprowadzić do konfliktu z organami ZPRE, których przewodniczący Theodoros Rousopoulos osobiście zaangażował się w obronę immunitetu Romanowskiego, wyraźnie formułując swoje stanowisko. Gdyby jego zdanie zostało teraz zignorowane przez polski sąd, łatwo sobie wyobrazić, że zgromadzenie podejmie kroki prawne, włącznie z ewentualnym przekazaniem sprawy do Trybunału w Strasburgu. Warto pamiętać, że cała sprawa toczy się w kontekście zarzutów PiS, które twierdzi, że rozliczanie Romanowskiego ma charakter polityczny i służy siłowemu rozprawieniu się z opozycją. Jeśli sprawa będzie miała dalszy ciąg na forum europejskim, wizerunkowo dla rządu może to być trudne, nawet jeśli nastroje polityczne w koalicji chwilowo zostaną uspokojone.