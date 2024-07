SKW bierze pod lupę ludzi Błaszczaka. Prokurator bada też wniosek Giertycha

Z informacji, które otrzymaliśmy ze Sztabu Generalnego WP wynika, że instytucja ta nie uczestniczyła w procesie zmiany klauzuli Planu Warta-00101, jak również nie był o tym informowana. Błaszczak podejmując taką decyzję ominął zatem ówczesnego szefa Sztabu Generalnego WP gen. Rajmunda Andrzejczaka.

Zawiadomieniem zespołu Giertycha w sprawie Błaszczaka zajmuje się prokuratura

To nie jedyny problem Mariusza Błaszczaka. 12 lipca Sejm uchylił immunitet Błaszczakowi, na wniosek pełnomocnika byłego Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasza Piotrowskiego, który poczuł się publicznie pomówiony, gdy ten obarczył go za to, że nie przekazał mu informacji o rosyjskiej rakiecie, która w grudniu 2022 r. wleciała nad terytorium Polski.

Czytaj więcej Polityka Co Mariusz Błaszczak powienien wiedzieć o rakiecie, która spadła pod Bydgoszczą? Cezary Tomczyk nie ma wątpliwości, że minister Mariusz Błaszczak był informowany przez wojsko o nieznany obiekcie, który pojawił się nad Polską 16 grudnia 2022 r. Proponuje Błaszczakowi zapoznanie się z dokumentami MON.

Z kolei w drugiej połowie marca 2024 r. do prokuratury został skierowany wniosek w sprawie niedopełnienia obowiązków przez byłego szefa MON w sprawie braku zarządzenia poszukiwania rakiety, która spadła w okolicach Zamościa koło Bydgoszczy. Zawiadomienie złożył Zespół ds. Rozliczenia PiS na czele którego stoi poseł Roman Giertych. Z informacji, którą uzyskaliśmy w Prokuraturze Krajowej wynika, że wniosek ten został włączony do szerszego śledztwa prowadzonego przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy PZ w Warszawie, która bada okoliczności znalezienia rosyjskiej rakiety 24 kwietnia 2023 r w Zamościu koło Bydgoszczy. Postępowanie to nie jest jawne poinformowała nas Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.