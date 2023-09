Marek Kozubal: Mariusz Błaszczak ujawnia tajne plany obrony Polski. Co jeszcze może pokazać Rosjanom?

Czytaj więcej Wojsko Ujawniono tajemnice NATO? Gen. Skrzypczak komentuje spot PiS, mówi o zdradzie - Trzeba powiedzieć wprost, że ujawniono tajemnice, które są częścią tajemnicy NATO - powiedział gen. Waldemar Skrzypczak, oceniając w rozmowie z WP spot PiS, w którym opublikowano fragment dokumentu wytworzonego w 2011 r. przez Sztab Generalny Wojska Polskiego. Były szef BBN Stanisław Koziej zapytał występującego w spocie PiS szefa MON Mariusza Błaszczaka, czy wie, co robi.

Klip PiS z Mariuszem Błaszczakiem: Polityczne wykorzystanie tajnego dokumentu

Wykorzystanie dokumentu, który powinien być tajny przez kolejne lata jako amunicji wyborczej pokazuje, że wchodzimy na najwyższy poziom walki politycznej. Można odnieść wrażenie, że dzisiaj już nic się nie liczy, tylko zwycięstwo partii rządzącej, która pomimo deklaracji, igra z bezpieczeństwem państwa. Czy to może dziwić? Niespecjalnie, bo w przeszłości funkcjonariusze tej partii ujawnili szyfrówki Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odtajnili agenturę polskich służb specjalnych, niedawno Ministerstwo Obrony Narodowej w trakcie sporu kto był winny, że rosyjska rakieta spadła koło Bydgoszczy, wpuściło do zaprzyjaźnionych mediów zastrzeżony dokument na ten temat.

Wykorzystanie tajnych dokumentów do walki politycznej świadczy też o niedojrzałości polityków, a także ich bezradności. Być może celem jest próba przykrycia niebezpiecznej dla obozu władzy afery wizowej.

Klip PiS podważył wiarygodność Polski w NATO

A fakty są takie, że takie działania podważają naszą wiarygodność sojuszniczą. Otóż od pewnego czasu Polska stara się o udział w programie NATO Nuclear Sharing – mówił o tym m.in. prezydent Andrzej Duda i szef Sztabu Generalnego WP. Mniej chodzi o to, aby Polska posiadała broń jądrowa, a bardziej, żeby uczestniczyła w planowaniu jej użycia, czyli ustalaniu celów ataku. To niezwykle ważne, gdy Rosjanie planują rozmieszczenie broni jądrowej na Białorusi. Administracja amerykańska niezwykle ostrożnie podchodzi do polskich propozycji. Być może wynika to z tego, że mamy niejasny i niewydolny system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Ale czy będzie skłonna podjąć takie działania teraz, gdy my odtajniamy strategiczne dokumenty?