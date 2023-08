Dwie nowe książki przypominają Józefa Czapskiego

Jeśli lubisz czytać i spędzać czas nad morzem lub jeziorem, to mamy dla ciebie propozycję idealną. W sierpniu 2023 roku odbędzie się dwunasta edycja festiwalu Lato z książką, który przeniesie się do dwóch malowniczych miejscowości: Łeby i Mikołajek. To okazja, by połączyć wypoczynek z kulturą i spotkać się z ciekawymi autorami, którzy opowiedzą o swoich książkach, inspiracjach i pasjach.