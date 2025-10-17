Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 17.10.2025 16:09 Publikacja: 17.10.2025 15:10
Juan Luis Arsuaga
Foto: Wikimedia Commons/Attribution-ShareAlike 3.0 Unported/PePeEfe
Książka Juana Luisa Arsuaga, „Ciało. Arcydzieło siedmiu milionów lat ewolucji”, przeł. Ewa Ratajczyk, ukaże się w połowie października nakładem Wydawnictwa Znak, Kraków 2025
Penfield był amerykańskim neurochirurgiem (później uzyskał obywatelstwo kanadyjskie, ponieważ to właśnie w Kanadzie prowadził działalność naukową), który stosował elektryczną stymulację mózgu przed operacją pacjentów z padaczką. Zabieg polegał na wycięciu części mózgu po dokładnym zlokalizowaniu ogniska padaczkowego, aby jak najmniej uszkodzić tkankę niedotkniętą schorzeniem.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Życie paryskich artystów z XIX wieku miało więcej mrocznych stron, niż się wielu wydaje. „Bohema” ma więcej jasn...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Już święty Augustyn żalił się w Italii na ucieczki uczniów, którzy pobierali nauki, po czym krótko przed końcem...
Choć Mongołowie boleśnie pobili Kipczaków i kniaziów rusińskich w wielkiej bitwie nad rzeką Kałką 31 maja 1223 r...
Przyznawanie obywatelstwa sportowcom, którzy mają pomóc odnosić sukcesy, jest w dzisiejszym świecie bardzo popul...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Gdyby nie pandemia i szczepionki, to ludzie by się powszechnie nie dowiedzieli, że taki kuzyn DNA jak RNA w ogól...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas