Książka Juana Luisa Arsuaga, „Ciało. Arcydzieło siedmiu milionów lat ewolucji”, przeł. Ewa Ratajczyk, ukaże się w połowie października nakładem Wydawnictwa Znak, Kraków 2025

Penfield był amerykańskim neurochirurgiem (później uzyskał obywatelstwo kanadyjskie, ponieważ to właśnie w Kanadzie prowadził działalność naukową), który stosował elektryczną stymulację mózgu przed operacją pacjentów z padaczką. Zabieg polegał na wycięciu części mózgu po dokładnym zlokalizowaniu ogniska padaczkowego, aby jak najmniej uszkodzić tkankę niedotkniętą schorzeniem.