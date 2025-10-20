Aktualizacja: 20.10.2025 10:36 Publikacja: 20.10.2025 09:54
Empik.com to sklep internetowy, a jednocześnie platforma e-commerce, na której swoją ofertę prezentują sprzedawcy zewnętrzni
Foto: Adobe Stock
Wypłata rekompensat dla klientów sklepu empik.com to efekt interwencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, do którego trafiały sygnały dotyczące nieprawidłowości w realizacji zamówień. Internauci otrzymywali informację o ich anulowaniu bądź ich zamówienia były opóźnione względem deklaracji na platformie i w komunikacji mailowej.
Urząd potwierdził, że do anulowania zamówień złożonych w serwisie empik.com dochodziło również po zawarciu umowy sprzedaży. Jako powód podawano np. wyczerpany zapas towaru, choć klienci informowali, że produkt był wciąż dostępny na platformie – ale niekiedy już w wyższej cenie. Prezes UOKiK zwrócił również uwagę na sposób prezentacji informacji o terminie wysyłki produktów w serwisie, w tym sformułowań typu „wysyłka w 24 h”, które sugerowały, że produkt zostanie wysłany w ciągu doby od złożenia zamówienia. Tymczasem ten termin dotyczył dopiero kolejnego dnia roboczego po przyjęciu przez sprzedawcę zamówienia do realizacji – czytamy w komunikacie.
Jak informuje UOKiK, w toku postępowania wyjaśniającego, spółka zaproponowała zmiany w sposobie prezentowania informacji o terminie wysyłki na karcie produktu oraz o momencie zawarcia umowy, tak by były one znane przed złożeniem zamówienia. Wprowadziła również zmiany skutkujące ograniczeniem ryzyka anulowania zamówień oraz opóźnień w wysyłce oraz dostawie. Jednocześnie Empik zobowiązał się do przyznania rekompensat klientom. Dotyczą one jednak tylko zamówień złożonych w ramach sprzedaży własnej Empiku.
Klientom, którzy zrobili zakupy na stronie empik.com w latach 2022-2024, a ich zamówienia zostały anulowane po przyjęciu do realizacji, spółka zaproponuje trzy opcje rekompensaty do wyboru: 30 zł zwrotu gotówki, 40 zł w postaci kodu rabatowego na zakupy w Empiku lub trzy dowolnie wybrane produkty cyfrowe z określonej puli.
Z kolei tym konsumentom, których zamówienia w latach 2022-2023 zostały doręczone z opóźnieniem, przysługuje: 10 zł zwrotu gotówki, 15 zł zwrotu w postaci kodu rabatowego lub dwa produkty cyfrowe z tej samej puli.
Trzecią grupę stanowią osoby, których zamówienia w latach 2022-2023 zostały wysłane z opóźnieniem względem deklaracji na karcie produktu, ale doręczono je na czas – będą mogły wybrać produkt cyfrowy z tej samej puli.
