Aktualizacja: 20.10.2025 14:12 Publikacja: 20.10.2025 13:04
Foto: Adobe Stock
W poniedziałek przed południem kurs euro do złotego ustabilizował się w okolicach poziomu 4,24 zł. Jednocześnie nieco więcej płacono dolara, który kosztował nieco ponad 3,64 zł. Stabilny jest również frank szwajcarski, który utrzymuje się w okolicach 4,59 zł.
Notowania złotego zignorowały pozytywne poniedziałkowe dane z krajowej gospodarki. Jak podał GUS, produkcja przemysłowa w Polsce we wrześniu 2025 r. urosła o 7,4 proc. rok do roku. To wynik dużo lepszy niż w sierpniu, gdy dynamika wyniosła zaledwie 0,7 proc., oraz prognoz ekonomistów zakładających wzrost na poziomie 4,6 proc. - Wrześniowe wyniki polskiego przemysłu wyglądają rewelacyjnie i nawet jeśli w ich analizie zachować ostrożność, to wpisują się w pozytywny trend widziany już od kilku miesięcy. Wspierają również prognozę przyspieszenia PKB w II połowie tego roku – piszą w komentarzu do danych ekonomiści Banku Pekao.
Zwracają uwagę, że na pierwszy rzut oka polski przemysł wyglądał we wrześniu rewelacyjnie. - Produkcja przemysłowa wzrosła bowiem o 7,4 proc. r/r, bijąc na głowę konsensus (4,6 proc. r/r) i naszą i tak optymistyczną prognozę (5,9 proc. r/r). W samym wrześniu produkcja wzrosła o 4,1 proc. m/m po wyłączeniu czynników sezonowych i kalendarzowych co pozwoliło na osiągnięcie ważnej cezury. Produkcja jest wyższa (i to znacząco) niż wiosną 2022 r., co sugeruje koniec trwającego przeszło 3,5 roku okresu stagnacji przemysłu – wskazują. Jednocześnie doradzają ostrożność w interpretacji tych danych. Podkreślają, że częściowo za poprawę opowiadał korzystny kalendarz, a ożywienie w przemyśle, jak dotąd nie znalazło potwierdzenia w innych danych.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W poniedziałek przed południem kurs euro do złotego ustabilizował się w okolicach poziomu 4,24 zł. Jednocześnie nieco więcej płacono dolara, który kosztował nieco ponad 3,64 zł. Stabilny jest również frank szwajcarski, który utrzymuje się w okolicach 4,59 zł.
Chińskie koncerny technologiczne, w tym wspierana przez Alibabę spółka Ant Group oraz grupa e-commerce JD.com, w...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Ochłodzenie nastrojów na globalnych rynkach sprawiło, że inwestorzy mniej łaskawym okiem spoglądają na złotego,...
Partner serwisu PayPal pomyłkowo wyemitował stablecoiny warte łącznie 300 bln dolarów. Po 20 minutach je zniszczył.
Złoty w środę zyskiwał na wartości. Pomogła poprawa nastrojów na globalnych rynkach i słabszy dolar.
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Złoty o poranku zyskiwał wobec dolara. To pokłosie słabszej amerykańskiej waluty również w ujęciu globalnym.
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas