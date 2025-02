TSUE o „darmowym" kredycie. Prawnicy komentują czwartkowy wyrok w polskiej sprawie

Czytaj więcej Banki W czwartek ważny wyrok TSUE w sprawie kredytów konsumenckich. Czy ruszy lawina pozwów? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda w czwartek pierwszy werdykt w sprawie ewentualnego unieważnienia kosztów polskiego kredytu konsumenckiego. Na wyrok z zapartym tchem czekają kredytobiorcy i banki. Pierwszy wyrok mają już Słowacy.

Trzecie pytanie dotyczyło proporcjonalności sankcji naruszenia obowiązków informacyjnych przez bank, która sprowadza się do pozbawienia banku odsetek i innych opłat w każdym przypadku błędnego przedstawienia kosztów kredytowania. Trybunał wywiódł z zasady skuteczności konieczność stosowania jednolitej i przejrzystej sankcji niezależnie od tego jak bardzo bank minął się z prawdą. Chodzi znów o uniknięcie ocenności i uzyskanie u uczestników obrotu prawnego, zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców, poczucia że niedoinformowanie konsumenta oznacza darmowy kredyt. Tylko taki przekaz może doprowadzić do ukształtowania uczciwego rynku usług finansowych. Jeżeli przy okazji konkretny konsument w konkretnej sprawie uzyska darmowy kredyt choć naruszenie obowiązku informacyjnego dotyczyło niewielkiej opłaty, to taką sytuację należy traktować jako niezbędny element systemu, a nie jako bezpodstawne wzbogacenie czy nadużycie zasad współżycia społecznego. Zawiść nie powinna być traktowana jako jedna z takich zasad. Zresztą, jak pokazuje odpowiedź na pierwsze pytanie, nie każda błędna informacja ma skutkować pozbawieniem banku wynagrodzenia z umowne udostępnienie kapitału, a tylko taka informacja, która może doprowadzić konsumenta do wyboru mniej korzystnej oferty.

Wojciech Bochenek, radca prawny, kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy

Trybunał po raz kolejny podkreślił, jak ważna jest jakość i sposób sformułowania informacji przekazywanych konsumentowi przez bank podczas zawierania umowy kredytu konsumenckiego. W szczególności zaprezentowanie informacji finansowych oraz przygotowanie umowy w sposób jednoznaczny i zrozumiały dla konsumenta. Tak, aby mógł samodzielnie dokonać weryfikacji działań poodejmowanych przez bank oraz ich wpływy na jego sytuację majątkową. Niestety umowy sporządzane przez banki są formułowane trudnym językiem, a specyfika usług finansowych nie dla wszytkach konsumentów może być jasna i zrozumiała. Co istotne TSUE przeciął wątpliwości, że błędy wynikające z umowy skutkujące pozbawianiem banku prawa do odsetek i prowizji są sankcją proporcjonalną.

Karolina Pilawska, adwokat

Czwartkowy wyrok TSUE to istotny krok w kierunku poprawy ochrony praw konsumentów, przypomniał, że umowa kredytu powinna precyzyjnie określać wszystkie opłaty związane z kredytem oraz zasady ich zmiany. Zastosowanie trudnych do weryfikacji kryteriów, jak zmiany inflacji czy rekomendacje organów nadzorczych, uznał za naruszenie prawa UE. Co sie tyczy błędnego podanie RRSO, TSUE wskazał, że zawyżenie tego wskaźnika, które uniemożliwia konsumentowi świadome podjęcie decyzji o wyborze kredytu, może uzasadniać zastosowanie sankcji kredytu darmowego. Orzeczenie TSUE wysyła też silny sygnał, że zasady proporcjonalności nie mogą ograniczać ochrony konsumentów. Trzeba jednak pamiętać, że w TSUE czeka jeszcze kilkanaście polskich pytań dotyczących sankcji kredytu darmowego.