Jakie są praktyczne sposoby wykonania wyroku ws. kredytu frankowego

W ramach porozumienia wpłacone raty kapitałowo-odsetkowe są kompensowane z kapitałem kredytu. Kredytobiorca jest zobligowany do przedstawienia dowodów potwierdzających wysokość wpłaconych rat nieobjętych wyrokiem i skompensować je z kwotą kapitału kredytu. Jeżeli bank jednak nie zgodzi się na porozumienie kompensacyjne, należy wezwać go do zapłaty kwoty i wyznaczyć bankowi termin.

W przypadki braku reakcji banku w wyznaczonym terminie kolejnym krokiem jest złożenie oświadczenia o potrąceniu wierzytelności.

Wyrok zasądzający określone kwoty

Najprostsza sytuacja występuje w przypadku spłaconych w całości kredytów, gdyż w takiej sytuacji sąd w wyroku zasądza kwotę, którą bank dobrowolnie ureguluje albo która to kwota zostanie wyegzekwowana na drodze postępowania egzekucyjnego.

Usunięcie danych kredytobiorcy z BIK

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku unieważniającego umowę warto jak najszybciej wnioskować do banku o wykreślenie informacji na temat zadłużenia z rejestru BIK oraz wydanie tzw. listu mazalnego, będącego oświadczeniem banku o wygaśnięciu zobowiązania. To zdecydowanie przyspieszy dalsze postępowanie i ułatwi kredytobiorcy dokonanie rozliczeń z bankiem.

Co powinno znaleźć się we wniosku o wykreślenie danych z BIK? Oczywiście dane kredytobiorcy (takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania), dane banku oraz – dane umowy, która była podstawą dla wpisu w BIK. Warto, by taki wniosek zawierał również krótkie uzasadnienie.