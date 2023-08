Odpowiedzi prawników są w tej kwestii raczej zgodne, że procedura taki pozew formalnie dopuszcza.

Frankowicz pyta o waloryzację kapitału

- Właśnie wygrałam w pierwszej instancji sprawę frankową o unieważnienie umowy kredytu i zapłatę przez bank spłaconej nadwyżki ponad kapitał. Zastanawiam się, co mnie jeszcze czeka. Czy bank może jeszcze wystąpić o waloryzację kapitału, czy także jeśli wygram w II instancji, także po prawomocnym wyroku mogę się spodziewać pozwu banku o waloryzację? - pisze nasza czytelniczka.

- Z żądaniem waloryzacji bank może wystąpić po zakończeniu postępowania z powództwa kredytobiorcy zmierzającego do zakwestionowania ważności umowy kredytu. Jeżeli bowiem umowa kredytu zostanie w ramach powództwa konsumenta unieważniona, to strony mają obowiązek rozliczyć spełnione świadczenia, a co za tym idzie kredytobiorca ma obowiązek zwrócić bankowi wypłacone środki (kapitał). Jeżeli kredytobiorca odda kapitał jedynie w kwocie nominalnej, to bank ma prawo żądać waloryzacji tej kwoty i może to zrobić w osobnym postępowaniu sądowym mimo zwrotu kapitału w nominalnej wysokości. Wówczas sąd będzie rozstrzygał tylko o waloryzacji. Jeżeli kredytobiorca nie zwróci kapitału, bank w osobnym postępowaniu może wystąpić zarówno o zapłatę kapitału oraz o waloryzację - wskazuje adwokat Wojciech Wandzel, z Kubas Kos Gałkowski, reprezentujący banki.

Czytaj więcej Konsumenci Przyszłość pozwów WIBOR-owych: Czy mogą okazać się skuteczne? Wzrost obciążeń kredytobiorców wywołany podwyżkami stóp procentowych oraz utrzymującą się inflacją nasilił kierowane do banków roszczenia oparte na kwestionowaniu prawidłowości wskaźnika WIBOR.

- Trzeba bowiem pamiętać, że chodzi o zapłatę świadczenia spełnionego przez bank tytułem kapitału kredytu według wartości tego świadczenia uwzględniającej zmianę siły nabywczej pieniądza w ciągu kilkunastu lat od wypłaty kapitału kredytu - dodaje mec. Wandzel.