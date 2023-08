Czytaj więcej Konsumenci Wydział frankowy dopytuje TSUE o waloryzację kapitału Choć trybunał w Luksemburgu 15 czerwca 2023 r. wykluczył roszczenia banków o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, kwestia waloryzacji wypłaconych sum wciąż pozostaje sporna.

Kwestia waloryzacji czeka na jednoznaczne stanowisko TSUE

Nawiązując do wyroku TSUE z 15 czerwca, sędzia wyjaśnił, że waloryzacja pozostaje bez związku z klauzulami abuzywnymi (a to jest podstawa unieważniania umów frankowych), natomiast same dyrektywy i orzeczenia TSUE nie mogą prowadzić do pomijania prawa krajowego czy wykładni wbrew ustawie. Orzecznictwo TSUE nie może pozbawiać prawa do waloryzacji świadczeń, czyli ich urealnienia w związku z utratą siły nabywczej pieniądza.

– Rolą sądów powszechnych, zgodnie z konstytucją, jest wymierzanie sprawiedliwości na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa międzynarodowego, a nie tak daleko idąca implementacja orzeczeń TSUE, która miałaby zastępować implementację legislacyjną. Skoro ani polski ustawodawca, ani właściwe organy Unii Europejskiej nie widziały potrzeby wydania przepisów prawa stanowionego w tym zakresie, to braku tej woli nie może próbować uzupełnić sąd powszechny w drodze tzw. implementacji sądowej – czytamy w uzasadnieniu gdańskiego SO.

– Po prostu sąd nie może wchodzić w buty ustawodawcy krajowego lub unijnego – powiedział sędzia Wojciech Włosiński „Rzeczpospolitej”.

Przypomniał też, że kwestia waloryzacji czeka wciąż na jednoznaczne stanowisko TSUE. Pytanie prejudycjalne w tej sprawie przed kilkoma dniami skierował do Luksemburga sędzia Michał Maj z działającego w stolicy sądu frankowego („Wydział frankowy dopytuje TSUE o waloryzację kapitału”, „Rzeczpospolita” z 7 sierpnia).

– To, co ważne w orzeczeniu SO w Gdańsku, to potwierdzenie stanowiska prezentowanego w przestrzeni publicznej przez banki, że wyrok TSUE z 15 czerwca 2023 r. nie dotyczył żądań waloryzacyjnych banków, gdyż takie żądania nie mieszczą się w pojęciu „rekompensaty” użytym przez TSUE – ocenia Wojciech Wandzel, adwokat kancelarii z Kubas Kos Gałkowski, występujący w sprawach frankowych po stronie banków.