Studenci z Gazy otrzymali zgodę na studia w Wielkiej Brytanii. Teraz musi zgodzić się Izrael

Dziewięciu z palestyńskich studentów otrzymało pomoc w opuszczeniu Gazy i ubieganiu się o stypendia w ramach programu Chevening, finansowanego głównie przez rząd programu dla studentów zagranicznych, którzy mogą podjąć roczne studia magisterskie.

Wyjazd studentów z Gazy zależny od zgody Izraela

Jak podaje BBC, minister spraw wewnętrznych zatwierdził również plany pomocy około 30 innym osobom, które otrzymały pełne stypendia w ramach innych prywatnych programów. Byliby oni pierwszymi, którzy opuściliby Gazę, aby studiować w Wielkiej Brytanii od wybuchu wojny między Hamasem a Izraelem w 2023 roku. Izrael musi jednak wyrazić zgodę na opuszczenie terytorium przez każdego z nich.

Ewakuacja studentów ze strefy działań wojennych będzie również wiązała się ze znacznymi wyzwaniami logistycznymi. Zostaną oni przewiezieni do państwa trzeciego w celu przeprowadzenia wizowej kontroli biometrycznej, zanim zostaną przewiezieni do Wielkiej Brytanii. Źródło w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych określiło plan jako „skomplikowany i wymagający”, ale dodało, że minister spraw wewnętrznych „jasno” dała do zrozumienia, że ​​chce, aby studenci zajęli swoje miejsca w Wielkiej Brytanii.