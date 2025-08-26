Studenci z Gazy otrzymali zgodę na studia w Wielkiej Brytanii. Teraz musi zgodzić się Izrael

Aktualizacja: 27.08.2025 13:19 Publikacja: 26.08.2025 16:00
W Strefie Gazy od 20 sierpnia trwa kolejna izraelska ofensywa
Foto: Reuters, Hatem Khaled
Dziewięciu z palestyńskich studentów otrzymało pomoc w opuszczeniu Gazy i ubieganiu się o stypendia w ramach programu Chevening, finansowanego głównie przez rząd programu dla studentów zagranicznych, którzy mogą podjąć roczne studia magisterskie.
Jak podaje BBC, minister spraw wewnętrznych zatwierdził również plany pomocy około 30 innym osobom, które otrzymały pełne stypendia w ramach innych prywatnych programów. Byliby oni pierwszymi, którzy opuściliby Gazę, aby studiować w Wielkiej Brytanii od wybuchu wojny między Hamasem a Izraelem w 2023 roku. Izrael musi jednak wyrazić zgodę na opuszczenie terytorium przez każdego z nich.
Czytaj więcej
Izrael zaatakował główny szpital w południowej części Strefy Gazy. Palestyńskie służby medyczne p...
Ewakuacja studentów ze strefy działań wojennych będzie również wiązała się ze znacznymi wyzwaniami logistycznymi. Zostaną oni przewiezieni do państwa trzeciego w celu przeprowadzenia wizowej kontroli biometrycznej, zanim zostaną przewiezieni do Wielkiej Brytanii. Źródło w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych określiło plan jako „skomplikowany i wymagający”, ale dodało, że minister spraw wewnętrznych „jasno” dała do zrozumienia, że chce, aby studenci zajęli swoje miejsca w Wielkiej Brytanii.
Zgody na podjęcie studiów przez młodzież z Gazy zapadły dzień po tym, jak BBC poinformowało, że dziewięcioro studentów z Chevening otrzymało e-maile z informacjami o swoich programach studiów. Decyzja ta jest następstwem wielomiesięcznej kampanii prowadzonej przez polityków, naukowców i inne osoby w imieniu ponad 80 palestyńskich studentów, którzy w tym roku otrzymali oferty z brytyjskich uniwersytetów.
Czytaj więcej
W Strefie Gazy zapasy wzbogaconego mleka i past odżywczych zbliżają się do rekordowo niskiego poz...
Chociaż około 40 studentów jest objętych najnowszą decyzją, inni nie mają zapewnionych miejsc.
Rząd w Londynie planuje również w nadchodzących tygodniach ewakuację grupy ciężko chorych i rannych dzieci do Wielkiej Brytanii w celu leczenia.
Inne kraje, w tym Włochy, Irlandia i Francja, już ewakuowały studentów. Francja zawiesiła jednak program ewakuacji na początku tego miesiąca po tym, jak palestyński student przebywający w tym kraju został oskarżony o zamieszczanie antysemickich uwag w internecie.
Relacje z Izraelem pogorszyły się, odkąd Wielka Brytania zapowiedziała, że już we wrześniu, podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, może uznać państwowość Palestyny.
Czytaj więcej
Australia uzna państwo palestyńskie we wrześniu, w czasie Zgromadzenia Ogólnego ONZ - zapowiedzia...
Podczas nadzwyczajnego posiedzenia rządu, które – co rzadkie – odbyło się latem, Starmer przedstawił ministrom stanowisko brytyjskiego rządu w sprawie eskalacji konfliktu w Gazie. Premier jasno zaznaczył, że Wielka Brytania nie będzie zwlekać z uznaniem państwowości Palestyny, jeśli izraelski rząd nie podejmie konkretnych działań zmierzających do zakończenia "okropnej sytuacji", zawieszenia broni, rezygnacji z planów aneksji Zachodniego Brzegu oraz zobowiązania się do długofalowego procesu pokojowego opartego na porozumieniu dwóch państw.
Izrael rozpoczął operacje wojskowe w Strefie Gazy w odpowiedzi na atak Hamasu 7 października 2023 r., w wyniku którego zginęło około 1200 osób, a ponad 250 zostało wziętych do niewoli. 50 osób pozostaje w niewoli Hamasu. Z tej liczby nie więcej niż 20 żyje.
W wyniku walk i nalotów, według strony palestyńskiej, w Strefie zginęło 60 000 osób, choć dane te mogą być zaniżone. Izrael kwestionuje te dane i podkreśla, że nie jest jasne, ilu członków Hamasu zginęło, a ilu cywilów.
20 sierpnia Izrael rozpoczął najnowszą ofensywę, której celem, według słów Beniamina Netanjahu, jest całkowita okupacja Strefy Gazy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Ukraińska armia stara się wyprodukować pociski, które sięgną głębokiego rosyjskiego zaplecza. Rosjanie bagateliz...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Wojsko Izraela podało wstępne ustalenia śledztwa ws. ataku na szpital w Chan Junis na południu Strefy Gazy, w wy...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Rolnik znalazł części drona szturmowego na polu we wsi Koruste w południowo-wschodniej Estonii - podał portal pu...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas