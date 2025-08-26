Rzeczpospolita
Studenci z Gazy otrzymali zgodę na studia w Wielkiej Brytanii. Teraz musi zgodzić się Izrael

Rząd Keira Starmera zgodził się na plan umożliwienia około 40 studentom z Gazy przyjazdu do Wielkiej Brytanii w celu skorzystania z finansowanych stypendiów uniwersyteckich.

Publikacja: 26.08.2025 16:00

W Strefie Gazy od 20 sierpnia trwa kolejna izraelska ofensywa

W Strefie Gazy od 20 sierpnia trwa kolejna izraelska ofensywa

Foto: Reuters, Hatem Khaled

Agnieszka Kazimierczuk

Dziewięciu z palestyńskich studentów otrzymało pomoc w opuszczeniu Gazy i ubieganiu się o stypendia w ramach programu Chevening, finansowanego głównie przez rząd programu dla studentów zagranicznych, którzy mogą podjąć roczne studia magisterskie.

Wyjazd studentów z Gazy zależny od zgody Izraela

Jak podaje BBC,  minister spraw wewnętrznych zatwierdził również plany pomocy około 30 innym osobom, które otrzymały pełne stypendia w ramach innych prywatnych programów.  Byliby oni pierwszymi, którzy opuściliby Gazę, aby studiować w Wielkiej Brytanii od wybuchu wojny między Hamasem a Izraelem w 2023 roku. Izrael musi jednak wyrazić zgodę na opuszczenie terytorium przez każdego z nich.

Dym nad miastem Deir Al-Balah w centralnej części Strefy Gazy
Konflikty zbrojne
Izraelski nalot na szpital w Chan Junis. Netanjahu mówi o „tragicznym wypadku"

Ewakuacja studentów ze strefy działań wojennych będzie również wiązała się ze znacznymi wyzwaniami logistycznymi. Zostaną oni przewiezieni do państwa trzeciego w celu przeprowadzenia wizowej kontroli biometrycznej, zanim zostaną przewiezieni do Wielkiej Brytanii. Źródło w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych określiło plan jako „skomplikowany i wymagający”, ale dodało, że minister spraw wewnętrznych „jasno” dała do zrozumienia, że ​​chce, aby studenci zajęli swoje miejsca w Wielkiej Brytanii.

Zgody na podjęcie studiów przez młodzież z Gazy zapadły dzień po tym, jak BBC poinformowało, że dziewięcioro studentów z Chevening otrzymało e-maile z informacjami o swoich programach studiów. Decyzja ta jest następstwem wielomiesięcznej kampanii prowadzonej przez polityków, naukowców i inne osoby w imieniu ponad 80 palestyńskich studentów, którzy w tym roku otrzymali oferty z brytyjskich uniwersytetów.

Dla noworodków w Strefie Gazy brakuje mleka
Konflikty zbrojne
Klęska głodu w Strefie Gazy pogłębia się. Brakuje mleka dla noworodków

Chociaż około 40 studentów jest objętych najnowszą decyzją, inni nie mają zapewnionych miejsc.

Rząd w Londynie planuje również w nadchodzących tygodniach  ewakuację grupy ciężko chorych i rannych dzieci do Wielkiej Brytanii w celu leczenia. 

Inne kraje, w tym Włochy, Irlandia i Francja, już ewakuowały studentów. Francja zawiesiła jednak program ewakuacji na początku tego miesiąca po tym, jak palestyński student przebywający w tym kraju został oskarżony o zamieszczanie antysemickich uwag w internecie.

Napięte stosunki brytyjsko-izraelskie

Relacje z Izraelem pogorszyły się, odkąd Wielka Brytania zapowiedziała, że już we wrześniu, podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, może uznać państwowość Palestyny. 

Rośnie liczba państw zapowiadających uznanie Palestyny we wrześniu
Dyplomacja
Kolejne państwa zapowiadają uznanie Palestyny

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia rządu, które – co rzadkie – odbyło się latem, Starmer przedstawił ministrom stanowisko brytyjskiego rządu w sprawie eskalacji konfliktu w Gazie. Premier jasno zaznaczył, że Wielka Brytania nie będzie zwlekać z uznaniem państwowości Palestyny, jeśli izraelski rząd nie podejmie konkretnych działań zmierzających do zakończenia "okropnej sytuacji", zawieszenia broni, rezygnacji z planów aneksji Zachodniego Brzegu oraz zobowiązania się do długofalowego procesu pokojowego opartego na porozumieniu dwóch państw.

Atak Hamasu i odwet Izraela. Żyje już tylko najwyżej 20 zakładników

Izrael rozpoczął operacje wojskowe w Strefie Gazy w odpowiedzi na atak  Hamasu 7 października 2023 r., w wyniku którego zginęło około 1200 osób, a ponad 250 zostało wziętych do niewoli. 50 osób pozostaje w niewoli Hamasu. Z tej liczby nie więcej niż 20 żyje.

W wyniku walk i nalotów, według strony palestyńskiej, w Strefie zginęło 60 000 osób, choć dane te mogą być zaniżone. Izrael kwestionuje te dane i podkreśla, że nie jest jasne, ilu członków Hamasu zginęło, a ilu cywilów.

20 sierpnia Izrael rozpoczął najnowszą ofensywę, której celem, według słów Beniamina Netanjahu, jest całkowita okupacja Strefy Gazy.

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Europa Wielka Brytania

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Od czego zależy wyjazd studentów z Gazy do Wielkiej Brytanii?
  • Z jakimi wyzwaniami logistycznymi wiąże się ewakuacja studentów z Gazy?
  • Jakie działania podejmuje rząd w Londynie w kontekście sytuacji humanitarnej w Gazie?

