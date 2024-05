Izrael daleki od rezygnacji z odwetu

Nie czekając na wynik negocjacji w Kairze, izraelskie czołgi dotarły we wtorek do przejścia granicznego w pobliżu Rafah po palestyńskiej stronie Strefy Gazy. Armia przejęła kontrolę nad jedyną drogą łącząca strefę z Egiptem. Tym samym wstrzymane zostały dostawy pomocy humanitarnej z południa.

Nie jest jasne, czy to początek pełnoskalowego ataku na południowy rejon Strefy Gazy, czy też forma nacisku na Hamas w czasie negocjacji. Jedno jest pewne – operacja ta oznacza tysiące ofiar cywilnych dopełniających tragiczną statystykę ponad 34 tys. zabitych Palestyńczyków. Przebywa tam ponad milion osób i większość nie jest gotowa do ewakuacji, czego żądają izraelskie władze.

Beniamin Netanjahu odrzuca międzynarodowe naciski na Izrael

Przed podjęciem ofensywy na Rafah ostrzega Izrael nie tylko amerykańska administracja, lecz także niemal cała społeczność międzynarodowa na czele z ONZ. Premier Beniamin Netanjahu odrzuca międzynarodowe naciski i przemawiając w niedzielę potwierdził prawo Izraela do walki ze „ludobójczymi wrogami”. Zapewnia, że nie zrewiduje planów ataku na Rafah.

Tym niemniej izraelski rząd nie wycofał się całkowicie z negocjacji w Kairze, wysyłając tam we wtorek delegację. Warunki, z jakim przybyła, nie są znane. Strona izraelska odrzuca jednak zdecydowanie projekt porozumienia wypracowany przez negocjatorów Egiptu i Kataru i zaakceptowany przez Hamas. Zakłada on realizację trójstopniowego planu, którego kluczowym elementem miałoby być wprowadzenie „trwałego spokoju” w Strefie Gazy. Sformułowanie to zostało uzgodnione z Wiliamem Burnsem, dyrektorem CIA.