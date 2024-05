Ukraina po raz kolejny zwróciła się do Stanów Zjednoczonych o zniesienie ograniczeń w użyciu broni dostarczonej przez Amerykanów przeciwko celom wojskowym na terenie Rosji. Prośba została złożona w związku z największymi zdobyczami terytorialnymi Rosji od prawie 18 miesięcy, szczególnie w obwodzie charkowskim. Urzędnicy administracji prezydenta Joe Bidena twierdzą, że wniosek Ukrainy złożony w zeszłym tygodniu jest rozpatrywany.

Gdyby Stany Zjednoczone zgodziły się na taką zmianę, mogłoby to oznaczać poważną zmianę w polityce administracji, która od dawna starała się zmniejszyć ryzyko eskalacji militarnej między Waszyngtonem a Moskwą, jednocześnie wspierając Ukrainę.

Stany Zjednoczone podtrzymują swój sprzeciw

USA dostarczyły systemy rakiet ziemia-ziemia i inną broń ATACMS pod warunkiem, że nie zostaną one użyte do ataków na cele w Rosji. Ukraina zgodziła się na to zastrzeżenie jako warunek otrzymania broni. Ostatnie postępy Rosjan, które w pierwszych miesiącach 2024 zajęły więcej terytoriów Ukrainy niż w całym 2023 roku, zmusiły Ukrainę do skierowania wojsk i zasobów z innych części kraju, co spowodowało większe obciążenie i tak już przeciążonych sił, które od dawna czekały na dodatkową broń z USA.