Viktor Orbán: Rosyjska inwazja na Ukrainę to nie wojna

- Nie możecie mnie winić za to, że robię wszystko, co w mojej mocy, aby pilnować interesów Węgier w sytuacji szantażu – zarzucił.

„Nie ma porozumienia węgiersko-tureckiego”

Orbán zaprzeczył także, jakoby Turcja i Węgry współpracowały w sprawie członkostwa Szwecji w NATO.

„Nie ma porozumienia węgiersko-tureckiego” – powiedział premier. Decyzję podejmie parlament, „kiedy parlamentarzyści uznają, że nadszedł na to czas. Nie mieli zbyt dużej chęci do podjęcia tej decyzji”.

Zarówno Szwecja, jak i Finlandia złożyły wniosek o przyłączenie się do sojuszu w maju 2022 r. po inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę. Finlandia została przyjęta na członka w marcu 2023 r.

Erdogan podpisał 23 października protokół w sprawie przystąpienia Szwecji do NATO, który następnie został przesłany do parlamentu w celu ostatecznej ratyfikacji. .Następnie parlament opóźnił głosowanie w tej sprawie, a tureccy parlamentarzyści stwierdzili, że przystąpienie Szwecji nie jest dla Turcji tak pilne, jak w przypadku innych krajów. Powtórzyli przy tym opinię Budapesztu, że „nie ma pośpiechu” z wprowadzaniem Szwecji do NATO"