04:36 Wołodymyr Zełenski zapowiada zmiany dotyczące dostępu dziennikarzy do linii frontu

Prezydent Ukrainy w czasie wieczornego wystąpienia mówił, że w środę rozmawiał z premierem i ministrem obrony Ukrainy o „dostępie dziennikarzy do frontu” i „informowaniu o wojnie”. - Przygotowaliśmy zmiany — powinno być więcej informacji o froncie. Jestem wdzięczny wszystkim tym, którzy rozumieją jak ważne jest to i jak pomaga naszej obronie i potrzebom naszej obrony utrzymywanie uwagi świata — wyjaśnił.



04:32 USA: Korea Płn. przekazała Rosji ponad tysiąc kontenerów ze sprzętem wojskowym i amunicją

Informacje na temat skali pomocy wojskowej, jakiej Pjongjang udzielił Moskwie, przekazała ambasador USA przy NATO, Julianne Smith. - Mamy nowe informacje na temat przekazania ostatnio dodatkowej broni, która ma być użyta na Ukrainie, z Korei Północnej do Rosji. Według naszych informacji KRLD (Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna) przekazała ponad tysiąc kontenerów ze sprzętem wojskowym i amunicją do Federacji Rosyjskiej — powiedziała amerykańska dyplomatka.



04:29 Ministerstwo Obrony Rosji informuje, kiedy żołnierze powołani do armii w ramach częściowej mobilizacji wrócą do cywila

W odpowiedzi na pytanie Borysa Wiszniewskiego z opozycyjnej partii Jabłoko, resort obrony Rosji poinformował, że „czas służby obywateli powołanych w ramach mobilizacji kończy się w momencie zakończenia częściowej mobilizacji”, które może zostać ogłoszone prezydenckich dekretem. Wiszniewski występował w imieniu żon mężczyzn powołanych do armii w ramach częściowej mobilizacji ogłoszonej w Rosji we wrześniu 2022 roku, które chciały ograniczenia czasu służby ich mężów do roku.



04:27 W znajdującej się w pobliżu frontu miejscowości Czasiw Jar w obwodzie donieckim nadal pozostaje 800 mieszkańców

Nagranie z miejscowości publikuje policja obwodu donieckiego, która zapewnia, że udziela pomocy mieszkańcom miasta.



04:21 Interfax: Rosyjski żołnierz skazany na kolonię karną za odmowę wyjazdu na wojnę

Sąd wojskowy w Jużnosachalińsku skazał na 2 lata i 9 miesięcy kolonii karnej żołnierza, który odmówił udania się w rejon „specjalnej operacji wojskowej” (tak władze Rosji określają wojnę na Ukrainie) - informuje agencja Interfax. Żołnierz miał odmówić wykonania rozkazu na początku sierpnia. Został skazany na podstawie artykułu 332 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej mówiącego o odpowiedzialności za niewykonanie rozkazu przez członka Sił Zbrojnych.



