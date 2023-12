- Jeśli taka decyzja zostanie podjęta, nastąpi lustrzana reakcja ze strony Federacji Rosyjskiej. Mamy wystarczająco dużo zamrożonych tutaj aktywów, znajdujących się na tzw. rachunkach C, to są nasze zobowiązania z tytułu papierów wartościowych, dywidendy, te, które stanowią nasze zobowiązania wobec zagranicznych kontrahentów z nieprzyjaznych krajów – ostrzegł w czwartek Anton Siłuanow, minister finansów Rosji, w rozmowie z propagandową tubą reżimu — telewizją Rossija 24.



Reklama

Czytaj więcej Banki Niemcy chcą skonfiskować 700 mln euro należących do rosyjskiego banku Prokuratura federalna w Karlsruhe poinformowała, że chce odebrać rosyjskiemu bankowi ponad 700 mln euro. Pomimo sankcji próbowano przetransferować te pieniądze do Rosji.

Ile mamy, nie powiemy

Nie podał o jaką wartość chodzi. Stwierdził jedynie, że aktywa na rachunkach typu „C” to „nie małe liczby”. Takie stwierdzenie może oznaczać jedno - że nie ma się czym pochwalić. Zagraniczne firmy opuszczając Rosję oczyściły swoje konta. Ci, którzy tam pozostali, robią to z chęci zysku i na własną odpowiedzialność.

W środę dziennik „Der Spiegel” napisał o wystąpieniu niemieckiego prokuratora generalnego Petera Franka do Wyższego Sądu Krajowego we Frankfurcie nad Menem o konfiskatę zamrożonych rosyjskich aktywów (głównie papierów wartościowych) na kwotę ponad 720 mln euro. Trafić mają do budżetu Niemiec i byłby to pierwszy całkowity przepadek rosyjskich pieniędzy za granicą.