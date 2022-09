07:23 Rosyjski ostrzał obwodu donieckiego. Zginęło pięcioro cywilów

"17 września Rosjanie zabili 5 cywilów Donbasu: 2 w Bachmucie, 2 w Wugledarze i 1 w Georgijewce. Kolejne 18 osób zostało rannych" - napisał szef regionalnej administracji wojskowej Pawło Kyrylenko.

07:03 Zełenski o odzyskaniu Krymu

Prezydent Ukrainy w wywiadzie dla Reutersa powiedział, że nie wyklucza odzyskania półwyspu dla Ukrainy w drodze dyplomacji.



- Nie ma wyjścia. Musimy uwolnić to terytorium. Może się zdarzyć, że Krym zostanie zwrócony środkami dyplomatycznymi – powiedział Zełenski.

06:30 Bus z przedstawicielem Watykanu, kard. Krajewskim, ostrzelany pod Zaporożem

Bus z kard. Konradem Krajewskim, prefektem Dykasterii ds. Służby Miłosierdzia i papieskim jałmużnikiem, dostał się pod rosyjski ostrzał pod Zaporożem. Nikt nie odniósł obrażeń.

Kardynał Konrad Krajewski przebywa obecnie na Ukrainie po raz czwarty od początku rosyjskiej inwazji 24 lutego.

Urodzony w Polsce kardynał udał się z misją humanitarną najpierw do Odessy, potem do Zaporoża. Wkrótce ma się pojechać pod Charków.

06:24 Apel prezydenta Litwy po odkryciu masowych grobów w Iziumie

"Słowa nie zapobiegły masowym grobom. Samo potępienie nie zakończy tego ludobójstwa. Czołgi mówią głośniej niż słowa" - napisał Gabrielius Landsbergis.

06:14 Instytut Studiów nad Wojną ocenia działania Rosji jako bezsensowne

"Armia rosyjska nadal prowadzi bezsensowne operacje ofensywne wokół Doniecka i Bachmutu zamiast skupiać się na obronie przed postępującą ofensywą Ukrainy".

06:00 Rosja używa irańskich dronów "kamikaze"

Podczas działań wojennych Rosja zaczęła używać irańskich dronów "kamikaze".



05:57 Szmyhal: Ukraina otrzymała kolejne 1,5 mld dolarów od USA

Do budżetu państwa trafiła ostatnia transza w wysokości 1,5 mld dolarów z wartej łącznie dotacji 4,5 mld dolarów od USA z Funduszu Powierniczego Banku Światowego - poinformował na Twitterze premier Ukrainy Denys Szmyhal. Zapowiedział, że środki zostaną wykorzystane na na wypłaty emerytalne i programy pomocy społecznej. „Dziękuję prezydentowi Bidenowi i USA za wsparcie Ukrainy” - napisał premier.

05:53 MAEA: Przywrócono połączenie z krajową siecią elektrowni w Zaporożu

Jak podała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, inżynierowie naprawili jedną z czterech głównych linii energetycznych elektrowni uszkodzonej podczas rosyjskiej okupacji i ponownie podłączyli ją do sieci ukraińskiej. Według MAEA chociaż stan elektrowni poprawił się w ciągu ostatniego tygodnia, to „sytuacja jest nadal niepewna”.

05:46 Scholz o dostawie czołgów do Ukrainy: Nie zrobimy tego sami

W sobotnim wywiadzie dla radia Deutschlandfunk kanclerz Olaf Scholz zapewnił, że w tym, co robi rząd Niemiec, nie będzie odrębnej, „samotnej drogi”. Była to reakcja na żądania Ukrainy, CDU/CSU i rządzącej koalicji SPD, Zielonych i FDP, by Niemcy dostarczyły Ukrainie czołgi Leopard.