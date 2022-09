06:47 Pentagon obawia się reakcji Rosji na wysłanie pocisków o większym zasięgu

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Dowódcy wojskowi USA niechętni dostarczaniu Ukrainie rakiet większego zasięgu Wyżsi rangą amerykańscy dowódcy wojskowi doradzili Białemu Domowi, aby nie wysyłał Ukrainie rakiet większego zasięgu w obawie, że może to sprowokować szerszą wojnę z Rosją.

06:21 Enerhoatom dostarcza do elektrowni atomowej w Zaporożu pilnie potrzebne części zamienne

Ukraińska państwowa spółka atomowa Enerhoatom poinformowała, że konwój 25 ciężarówek minął rosyjskie wojskowe punkty kontrolne i dotarł do okupowanego przez Rosjan Enerhodaru z częściami zamiennymi do naprawy uszkodzonych obiektów.

Ciężarówki przywiozły także olej napędowy dla generatorów prądu, by zapewnić stabilne funkcjonowanie elektrowni w razie ewentualnej przerwy w dostawie prądu. Rosja, która ostrzeliwała ukraińskie pozycje z zaporoskiej elektrowni atomowej w Enerhodarze, jest oskarżana o używanie jej jako tarczy i narzędzia szantażu.

06:06 Pentagon: Ukraina ma otrzymać pierwsze dwa systemy obrony powietrznej NASAMS w ciągu 2 miesięcy

- Te systemy obrony powietrznej pomogą Ukrainie chronić się przed zagrożeniami z powietrza - w szczególności ze strony samolotów, dronów i pocisków manewrujących - powiedział rzecznik prasowy Pentagonu generał Patrick Ryder. NASAMS to systemy rakietowe ziemia-powietrze zdolne do wykrywania i rażenia celów w odległości do 180 kilometrów.

05:57 Najważniejsze wydarzenia z piątku