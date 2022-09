Niemcy zapowiedzieli w czwartek, że wyśle na Ukrainę więcej wielokrotnych wyrzutni rakietowych i transporterów opancerzonych "Dingo", gdy ukraińskie wojska przeprowadzają kontrofensywę przeciwko siłom Moskwy.

Minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba powiedział, że decyzje Niemiec są "zagadką", a w Berlinie istnieje "mur broni", który kanclerz Olaf Scholz musi zburzyć.

- Prosimy o czołgi Leopard i Marder (pojazdy pancerne - red.), a Niemcy dostarczają pojazdy pancerne typu Dingo.- powiedział szef MSZ Ukrainy w rozmowie z "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

- Jesteśmy za nie wdzięczni. Ale to nie jest to, czego najbardziej potrzebujemy w walce ... W czym tkwi problem? Dlaczego nie możemy dostać tego, czego potrzebujemy, a co mają Niemcy? - pytał szef ukraińskiej dyplomacji.

Od czasu inwazji Rosji w lutym Niemcy wysłały na Ukrainę szereg różnych rodzajów uzbrojenia, ale jak dotąd odmówiły przekazania Leopardów i Marderów, mimo wielokrotnych próśb Kijowa.