Rosyjscy urzędnicy administracyjni jednoczą się wokół wezwania czeczeńskiego przywódcy Ramzana Kadyrowa do "samomobilizacji" na poziomie lokalnym, aby zapewnić dodatkowe siły dla rosyjskiego wojska - podaje Instytut.

16 września biuro mera Władywostoku potwierdziło, że administracja miasta wysyła listy do mężczyzn w wieku od 25 do 63 lat z doświadczeniem w służbie wojskowej i rezerwowej, a także zarejestrowanych w lokalnym komisariacie wojskowym we Władywostoku, zapraszając ich do wstąpienia do armii.

Działa władz regionalnych mogą sugerować, że odczuwają oni presję ze strony władz w Moskwie, aby stworzyć określoną liczbę "batalionów ochotniczych".

Inni lokalni przywódcy ogłosili nowe bataliony na znak poparcia dla wezwania RamzanaKadyrowa. Gubernator obwodu kirowskiego Aleksander Sokołow ogłosił, że Kirów utworzył swój drugi batalion ochotniczy i stwierdził, że regionalny batalion ochotniczy już walczy na Ukrainie.

16 września mianowany przez Rosję szef okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow powiedział, że Krym intensyfikuje działania na rzecz rekrutacji ochotników. Wskazał, że niewymienione z nazwy duże instytucje bankowe włączyły się w finansowanie batalionów ochotniczych.

W sierpniu analitycy Instytutu Studiów nad Wojną wymienili cztery regiony w Rosji, w których tworzone są ochotnicze bataliony do wojny na Ukrainie - Nowosybirsk, Saratów, Uljanowsk i Kurgan.