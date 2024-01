Jacek Nizinkiewicz: Dlaczego Kaczyński zestawia Tuska z Hitlerem i wraca do zamachu smoleńskiego

Kaczyński wraca do zamachu smoleńskiego

Kaczyński wrócił też do kwestii katastrofy smoleńskiej. — To, że Lech Kaczyński zginął w katastrofie, ale ta katastrofa wynikała z zamachu, a więc w zamachu smoleńskim, z całą pewnością wynikało z tego, że jego polityka wobec Rosji była coraz bardziej skuteczna — mówił prezes podczas uroczystości odsłonięcia pomnika byłego prezydenta Polski.

Wraca temat przymusowej relokacji migrantów

- Czy chcecie bać się wychodzić z domu?— zapytał Kaczyński i perorował dalej: - Polska ma się radykalnie zmienić. Mamy płacić za błędy innych. Myśmy ani nie mieli kolonii, ani nie korzystali na wielką skalę z pracy tych ludzi, których zaczęto sprowadzać do Europy już od końca lat 50. Mamy ich tutaj brać albo płacić duże sumy za to, że żeśmy ich nie wzięli. Jest to niesprawiedliwe, nie bierze się pod uwagę tego, ilu w Polsce jest uchodźców wojennych z Ukrainy. To całkowicie zmieni nasze życie na gorsze. Nie możemy się na to zgodzić — podkreślił.

Prezes PiS nazywa premiera Polski zdrajcą

Mowa była też o zmianach traktatowych w UE i zdrajcach Polski, którzy się na to zgadzają, ze wskazaniem na Donalda Tuska. - Platforma Obywatelska zwana dziś Koalicją Obywatelską to partia zewnętrzna (…) Tak mówił de Gaulle o komunistach. Ja tak mówię o nich. To jest niemiecka partia, niepolska. Nawet gdyby pan Tusk był wysokim brunetem, nie miałoby to znaczenia. Chodzi o cel jego działania — podkreślił.

Kaczyński zaatakował też formację Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza. — Żadna wrona, ani czarna, ani ruda, ani zielona nie może pokonać Polaków. Polska musi wygrać! Po to, żeby wygrała, musimy być razem i przekonać kilka milionów Polaków, którzy zostali wprowadzeni w błąd i głosowali na Trzecią Drogę, sądząc, że to jest jakaś alternatywa, albo uwierzyli w te bajki o łamaniu praworządności i myśleli, że od tego rzekomego nieszczęścia uratuje ich PO — stwierdził.