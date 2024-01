Politycy Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali w piątek konferencję, na której zapowiedzieli organizację weekendowych spotkań w wielu miastach Polski. — Najpierw jedziemy do miast wojewódzkich, potem wszystkich byłych miast wojewódzkich, a potem do wszystkich powiatów. Obecnie jedzie sześć osób, potem te grupy będą zwiększone — zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W spotkaniach wezmą udział również m.in. Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin i Przemysław Czarnek.

Czytaj więcej Polityka Jarosław Kaczyński mówił o torturach w zakładzie karnym. Komentarz Służby Więziennej W czwartek w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że w zakładzie karnym wobec Mariusza Kamińskiego stosowano tortury, które polegały na przymusowym karmieniu. Oświadczenie w tej sprawie wydała Służba Więzienna.

Kaczyński konferencję prasową wykorzystał do zaatakowania obecnego rządu, stwierdzając, że prowadzona jest „podwójna gra”. — Co innego mówi się, kiedy jest się w Brukseli, kiedy mamy do czynienia ze zgodą na niemiecki dyktat, niemiecką drogę. Następują drobne ustępstwa, ale istota jest taka sama: mamy utracić suwerenność — mówił.

— W tej chwili w Polsce nie obowiązuje konstytucja, nie obowiązuje prawo. To są rządy o charakterze niedemokratycznym, a często kryminalnym. Te działania służą, żeby można było uprawiać działalność kryminalną — twierdził Kaczyński.