Kaczyński w Sejmie. Atakuje prezesa NIK i UE. "Kompletna degeneracja"

- Ponieważ ma kadencję. Prokuratura może działać kiedy jest uchylony immunitet, a większości do uchylenia immunitetu żeśmy nie mieli, bo niektórzy nasi sojusznicy nie chcieli głosować za tym, by uchylić mu immunitet — odparł Kaczyński.



- Nie byliśmy w stanie nic zrobić chociaż zdawaliśmy sobie sprawę z popełnionego błędu — dodał.



Kaczyński był też pytany o sprawę ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jeden z dziennikarzy spytał, dlaczego Donald Tusk nie uznaje tego ułaskawienia.



Jarosław Kaczyński: Unia Europejska w stanie kompletnej degeneracji

- To jest pytanie do Donalda Tuska dlaczego on w ogóle nie uznaje porządku prawnego w Polsce i najwyraźniej po słowach pana (Manfreda) Webera można sądzić, że ma poparcie Unii Europejskiej, co jest dowodem na to, że cała walka Unii Europejskiej o praworządność w Polsce była jedną wielką komedią. Chodzi o to, że rządzili nie ci co trzeba. UE jest dzisiaj w stanie kompletnej degeneracji — odparł Kaczyński.



Prezes PiS nawiązał do wypowiedzi przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej, Manfreda Webera, który kilka dni temu oświadczył: "W pełni popieramy działania nowego rządu na rzecz przywrócenia państwa prawa i odbudowy demokracji w Polsce. Po ośmiu latach destrukcyjnych rządów Prawa i Sprawiedliwości zadanie, które stoi przed nowym rządem, jest ważne, ale i pełne wyzwań. W pełni popieramy działania nowego proeuropejskiego rządu, dążące do zakończenia kryzysu praworządności w kraju".