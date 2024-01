PiS donosi do najważniejszych organów UE w sprawie Kamińskiego i Wąsika

W związku z grudniowym wyrokiem mandaty obu posłów zostały wygaszone, a Kamińskiego i Wąsika zatrzymała policja, podczas ich pobytu w Pałacu Prezydenckim i podczas nieobecności prezydenta Dudy. Zostali przewiezieni najpierw do aresztu, a potem do zakładów karnych — Kamiński do Radomia, Wąsik — do Przytuł Starych koło Ostrołęki. Obaj od razu podjęli protest głodowy. Są przekonani — podobnie jak Andrzej Duda - że ich skazanie i uwięzienie jest bezprawne z powodu wcześniejszego ułaskawienia.



Czytaj więcej Polityka "GW": Mariusz Kamiński przewieziony na SOR Były szef CBA Mariusz Kamiński, w związku z prawomocnym wyrokiem skazującym osadzony w więzieniu, został przewieziony na Szpitalny Oddział Ratunkowy Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu - podała "Gazeta Wyborcza". Po badaniach Kamiński wrócił do zakładu karnego.

Zatrzymanie byłych posłów i uwięzienie ich wywołało protesty posłów i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, którzy demonstrowali przed obydwoma zakładami karnymi. W tym czasie w związku z pogorszeniem stanu zdrowia Mariusz Kamiński został przewieziony na szpitalny oddział SOR, a po zbadaniu poziomu krwi wrócił do więzienia.



Ostatecznie prezydent zdecydował się na wdrożenie procedury ułaskawieniowej — dłuższej od aktu łaski metody uwolnienia skazanych, wymagającej zaopiniowania przez prokuratora generalnego. Kamiński i Wąsik wyszli na wolność 23 stycznia, w dniu, w którym akta sprawy trafiły na biurko Dudy i w którym złożył on podpis pod nakazem ich uwolnienia.