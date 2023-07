Korekta granic

Na terenie dawnego obozu Treblinka II trwają one od 2016 r. Są to badania geofizyczne. – Obszar upamiętnienia, który nie był zabudowany elementami pomnika, poddano prospekcji z użyciem georadaru, magnetometru, konduktometru, profilowania geoelektrycznego oraz grawimetru – opisuje dr Różycki. Wykryte anomalie geofizyczne pokazały prostokąt o długości 21 i szerokości 14 metrów. Częściowo pokrywa się on z badaniami, które w 2014 r. prowadziła na tym terenie brytyjska grupa badaczy pod kierunkiem archeolog sądowej dr Caroline Sturdy Colls ze Staffordshire University. Wówczas odkryła ona różnokolorowe kafelki sygnowane gwiazdą Dawida, którymi Niemcy wyłożyli komory gazowe. Naukowcy podejrzewali, że zostały one wykonane przez firmę żydowską. Podobne kafelki znalezione zostały także w trakcie badań prowadzonych w lipcu tego roku.

O pracach prowadzonych na terenie dawnego obozu poinformowana była Komisja Rabiniczna ds. Cmentarzy, która sprawuje nadzór nad grobami żydowskich ofiar Zagłady.

Dr Edward Kopówka, dyrektor Muzeum w Treblince, na razie nie wie, w jaki sposób będzie eksponowane odkrycie. – Musimy to przemyśleć. Na razie teren, gdzie mogą się znajdować komory gazowe, został oznaczony ustawionymi na rogach czterema głazami narzutowymi – mówi „Rz” dr Kopówka.

W poprzednich latach naukowcy z Politechniki Warszawskiej skorygowali granice obozu Treblinka II w oparciu o analizę zdjęć lotniczych (m.in. z 1944 i 1958 r. znajdujących się w archiwach amerykańskich i w Edynburgu), map i kwerendy w archiwach. Stwierdzili, że granice dzisiejszego miejsca pamięci nie pokrywają się z rzeczywistymi granicami obozu. Nie obejmują miejsca, gdzie znajdowały się baraki obozowych strażników. Z ich wyliczeń wynika, że powierzchnia obozu liczona w oparciu o granicę zewnętrzną wynosi 15,85 hektara.

Nowy pawilon

Artefakty właśnie odkryte będzie można zobaczyć 2 sierpnia w muzeum na uroczystości 80. rocznicy wybuchu zbrojnego buntu w obozie zagłady Treblinka II. Będzie można też obejrzeć wystawę rzeźb Samuela Willenberga.

– Planowane jest także wmurowanie aktu erekcyjnego pawilonu – dodaje dr Edward Kopówka.