Europoseł KO: Tomasz Szmydt był częstym gościem "Wiadomości" Jacka Kurskiego

Halicki zarzucił następnie Mateuszowi Morawieckiemu, że ten spotykał się z przedstawicielami „antyeuropejskich stronnictw” których związki finansowe z Rosją są udowodnione. W tym kontekście wymienił hiszpański Vox, Ligę Matteo Salviniego („nie krył sympatii dla Putina” - zauważył Halicki) i AfD.



- To jest przerażające że my ignorujemy tego typu sygnały. To jest rzeczywisty wybór Zachód albo Wschód. Albo będziemy sprzyjać przyjaciołom Putina i to bagatelizować co powiedziałem, albo wyciągać konsekwencje — podsumował.

Armia europejska to publicystyka Andrzej Halicki, europoseł KO

Jednocześnie Halicki mówił, że „jest pewien”, iż politycy PiS nie mają intencji, by działać w interesie Rosji. - Ale takie mogą być skutki. Jeśli ktoś proponuje antyeuropejską grupę w PE, to jest dokładnie to, czego oczekiwałby od swoich sympatyków Putin - dodał.



Andrzej Halicki o polityce obronnej UE: Chodzi o współpracę na rynku zbrojeniowym, kopułę antyrakietową

Halicki mówił też, że w UE „przez ostatnie lata bardzo wzrosła świadomość” zagrożenia ze strony Rosji. Jak dodał unijna polityka obronna „będzie testem na skuteczność wspólnoty”. - Z polskiej strony premier Tusk mówi bardzo wyraźnie, jest chęć nie tylko uruchomienia specjalnych środków, ustanowienia specjalnego komisarza, budżetu dla niego - podkreślił.