- Nie sprowadzajmy tego do jednego działania, tylko (patrzmy na) całościowe działanie wzmacniające obecność wojska, wojska sojuszniczego, przeciwdziałające... utrudniające możliwości przemieszczania się i taki plan jest przygotowywany — zapewnił.



Trzeba być gotowym na każdą sytuację Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier

Władysław Kosiniak-Kamysz: Plecak ewakuacyjny przygotowałem tuż po wybuchu wojny

Następnie wicepremier był pytany czy ma spakowany tzw. plecak ewakuacyjny.



- Jak jechałem na Ukrainy, był taki wyjazd, pierwszy po wybuchu wojny, parlamentarny, gdy na drugi dzień po wybuchu wojny jechaliśmy z pierwszą pomocą, wtedy sobie taki plecak przygotowałem, z którym pojechałem. I on do dziś jest spakowany — odparł.



- To nie chodzi o to, żeby dzisiaj kogoś straszyć. Taki plecak, czy posiadanie takiego „plecaka bezpieczeństwa” jest dobre również na wypadek jakiejkolwiek klęski żywiołowej, jakiegoś nagłego zdarzenia. Tak jak musimy jako rodzice przygotować zawsze do porodu w walizkę, ubranie dla malucha, to musi być gotowe nie na dzień porodu, ale dużo wcześniej. Trzeba być gotowym na każdą sytuację - dodał Kosiniak-Kamysz, któremu niedawno urodził się syn.



Wicepremiera pytano też o to, czy istnieje groźba uderzenia Rosji z Białorusi na Litwę. - Jest kilka zagrożeń, nie opiszemy ich, różne scenariusze trzeba rozważać, dlatego państwa nadbałtyckie, Polska... pamiętajmy co się dzieje w południowej części Europy, o Mołdawii, Rumunii... Cała flanka wschodnia NATO jest zagrożona — odparł dodając, że jest za „jednoczeniem się flanki wschodniej z północną” wskazując w tym kontekście na Finlandię.