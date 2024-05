Przełom w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa? Jest kluczowa poprawka

Takie rozwiązanie przewiduje poprawka, którą przedstawiono w środę wieczorem podczas posiedzenia Senatu. Zgłosił ją senator Krzysztof Kwiatkowski z klubu parlamentarnego KO. To ostatnia szansa na zmiany w ustawie nowelizującej funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa. Głosowanie już w czwartek w południe.

Jakie poprawki do nowelizacji ustawy o KRS?

Wcześniej głos zabrały komisje senackie: Ustawodawcza oraz Praw Człowieka i Praworządności. Rekomendowały Senatowi przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z niemal 30 poprawkami. W nowej ustawie m.in. pojawić się ma zapis, że kandydatury umieszcza się na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym. Kolejna stanowi, że karty do głosowania powinny być opatrzone pieczęcią urzędową sądu albo sądów. A jeszcze następna zmienia zawartość protokołu głosowania: powinien on zawierać informację o liczbie sędziów uprawnionych do głosowania i liczbie wydanych kart do głosowania.

Podobnych poprawek albo doprecyzowujących jej treść albo wprowadzających zmiany jest 29. Cały czas brakowało tej najistotniejszej: eliminującej zakaz udziału w kandydowaniu do nowej KRS sędziów, którzy zostali awansowani przy udziale obecnej Rady nazywanej przez wielu neo KRS (czyli tej powołanej od 2018 r). Tę poprawkę zgłoszono dopiero w środę podczas burzliwego posiedzenia Senatu.

Możliwy kompromis w sprawie wyłaniania KRS

Stało się to po ujawnieniu informacji, że Adam Bodnar, minister sprawiedliwości prowadzi rozmowy z Kancelarią Prezydenta zmierzające ku temu by prezydent podpisał nowelizację ustawy o KRS. Za sprawą opinii Komisji Weneckiej pojawiła się poprawka, zgodnie z którą sędziowie, którzy awansowali przy udziale nowej KRS nie będą dyskwalifikowani hurtowo. Każdą ze spraw takich sędziów należy rozpoznawać indywidualnie.