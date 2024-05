Po środowej deklaracji Tuska wiadomo, że rekonstrukcja nie będzie szeroka — z rządu odejdzie czterech ministrów, a więc wyłącznie ci członkowie Rady Ministrów, którzy udają się do Parlamentu Europejskiego. Chodzi o ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Bartłomieja Sienkiewicza, ministra aktywów państwowych, Borysa Budkę, ministra spraw wewnętrznych i administracji, Marcina Kierwińskiego oraz ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Hetmana.



Rekonstrukcja rządu Donalda Tuska: Kto może zastąpić odchodzących ministrów?

Donald Tusk zapowiedział, że 10 maja ujawni nazwiska nowych ministrów, którzy „natychmiast przystąpią do pracy”. Nie wiadomo kto zastąpi ustępujących ministrów, Onet podaje jednak nazwiska, które pojawiają się w kuluarach. Z informacji Onetu wynika, że w rządzie może zwiększyć się liczba kobiet.



Czytaj więcej Polityka Wybory do PE: Krótka kampania, ale wysoka stawka i liczne pojedynki Partie w eurowyborach stawiają na sprawdzonych polityków. To gwarancja ciekawych starć na listach i w ramach samych list. W PiS i nie tylko były układane tak, by zmaksymalizować wynik.

Kierwińskiego najprawdopodobniej zastąpi minister Tomasz Siemoniak, który obecnie jest koordynatorem służb specjalnych. Siemoniak miałby jednocześnie zachować kontrolę nad służbami.



Co do Bartłomieja Sienkiewicza to w kontekście jego następcy lub następczyni pojawiały się nazwiska marszałek Senatu, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz wiceministra kultury Andrzeja Wyrobca. Ostatnio jednak w kuluarach zaczęto mówić w tym kontekście o wicemarszałek Sejmu Monice Wielichowskiej.