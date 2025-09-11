Aktualizacja: 11.09.2025 16:15 Publikacja: 11.09.2025 15:12
Europejski Bank Centralny w swoim komunikacie z czwartkowego posiedzenia nie zostawił wskazówek, co do tego, jak będzie w nadchodzących miesiącach przebiegała ścieżka dla stóp procentowych. Powtórzył, że nie będzie trzymał się żadnej z góry ustalonej ścieżki, a decyzje w sprawie stóp procentowych będzie podejmował w oparciu o świeże dane gospodarcze.
„Rada Prezesów jest zdeterminowana, aby zapewnić stabilizację inflacji na poziomie 2 proc. w średnim okresie. Będzie stosować podejście zależne od danych i oparte na decyzjach podejmowanych na każdym posiedzeniu w celu określenia odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej” – mówi komunikat z posiedzenia EBC.
– To już druga z rzędu decyzja o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian, podczas gdy decydenci zmagają się z coraz bardziej złożonym krajobrazem gospodarczym w strefie euro – mówi Katy Stoves, zarządzająca w firmie Mattioli Woods. – Decyzja o utrzymaniu stóp na obecnym poziomie została przez niektórych zinterpretowana jako osiągnięcie przez EBC maksymalnego poziomu stóp procentowych. Rzeczywiście, przy inflacji oscylującej wokół celu 2 proc., obecne nastawienie polityki pieniężnej wydaje się zapewniać pożądane rezultaty w zakresie stabilności cen. Jednak decyzja o utrzymaniu stóp procentowych ma miejsce w kontekście znaczących trudności gospodarczych, szczególnie w największej gospodarce strefy euro, Niemczech. Dodatkowo, utrzymująca się niepewność polityczna we Francji i Holandii stwarza dalsze ryzyko, które może wpłynąć na zaufanie rynku oraz wyniki gospodarcze w całej unii walutowej – twierdzi Katy Stoves.
– Jest mało prawdopodobne, by bank znów obniżył stopy procentowe w tym roku, ale coraz bardziej możliwy jest powrót do cięć w 2026 r. – ocenia Jack Allen-Reynolds, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.
EBC przedstawił w czwartek swoje nowe prognozy dla gospodarki eurolandu. Przewidują one, że PKB strefy euro wzrośnie o 1,2 proc. w 2025 r., co stanowi rewizję w górę z 0,9 proc. oczekiwanych w czerwcu. Prognoza wzrostu na 2026 r. jest teraz nieco niższa i wynosi 1,0 proc., podczas gdy projekcja na 2027 r. pozostała bez zmian na poziomie 1,3 proc.
Inflacja konsumencka ma wynieść średnio 2,1 proc. w 2025 r., w porównaniu z 2 proc. przewidywanymi w czerwcu. Następnie oczekuje się, że inflacja spadnie do 1,7 proc. w 2026 r., w porównaniu z 1,6 proc. prognozowanymi trzy miesiące temu. Na 2027 r. oczekiwana jest inflacja na poziomie 1,9 proc., poniżej 2,0 proc. prognozowanych w czerwcu.
