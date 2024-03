Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło propozycję zmian w przepisach o funkcjonowaniu biur informacji gospodarczej (BIG). Ma ona doprecyzować niektóre kwestie i pojawiające się w praktyce wątpliwości.

Milcząca zgoda

Chodzi tu m.in. o zatwierdzenia regulaminu biura (i zmian w nim) poprzez „milczącą zgodę” organu. Dziś minister ds. gospodarki musi wydać w tym celu decyzję po zasięgnięciu opinii ministra sprawiedliwości i prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z projektem, jeśli żaden z organów nie będzie miał zastrzeżeń, przyjmuje się, że doszło do „milczącej zgody” po upływie 14 dni.

Ponadto rozszerzony zostanie katalog informacji, które można przekazać do biura – o adres do doręczeń elektronicznych podmiotów niebędących konsumentami (w odniesieniu osób fizycznych już jest to możliwe). Ważną zmianą jest też ułatwienie dostępu służb do informacji zgromadzonych w BIG. Dziś służby podległe MSWiA mogą go uzyskać tylko za zgodą komendanta głównego policji lub Straży Granicznej, a te podlegające MON w ogóle nie mają takiej możliwości.

Informacje dla Policji

– Od dłuższego czasu pojawiają się też problemy z dostępem policji do informacji gromadzonych przez biura. Dotychczas służby występowały o to w różnych trybach. Dlatego i biurom informacji gospodarczej, i samym podmiotom uprawnionym zmiana da większą pewność. Nie będziemy się musieli zastanawiać, czy jeśli policjant wystąpił o dostęp w innym trybie, to czy dalej jest uprawniony do uzyskania tej informacji i jak biuro ma ten fakt archiwizować – mówi Anna Marcinkowska, dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance w Krajowym Rejestrze Długów.