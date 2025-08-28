Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Nauczycielom zostało mało czasu. Wnioski tylko do 1 września

Jeszcze tylko kilka dni mają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni na złożenie wniosku o przyznanie 2,5 tys. zł w ramach programu „Laptop dla nauczyciela”. Oczywiście tylko ci, którzy jeszcze go nie dostali w poprzedniej edycji programu.

Publikacja: 28.08.2025 19:09

Nauczycielom zostało mało czasu. Wnioski tylko do 1 września

Foto: stock.adobe.com

Dorota Gajos-Kaniewska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Na jakie wsparcie mogą liczyć nauczyciele w ramach programu "Laptop dla nauczyciela"?
  • Kto jest uprawniony do otrzymania bonu na zakup laptopa według najnowszych przepisów?
  • Jakie kryteria muszą spełnić nauczyciele, aby złożyć wniosek o bon?
  • Jakie są terminy składania wniosków w ramach programu oraz jakie dane należy podać?
  • Z jakich powodów niektórzy nauczyciele mogą być wyłączeni z programu wsparcia?
  • Co należy zrobić, aby zrealizować bon na zakup laptopa i do kiedy jest na to czas?

Program „Laptop dla nauczyciela” ruszył w październiku 2023 r. Nauczyciele mogą otrzymać bon o wartości 2500 zł brutto na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Nauczyciele mogą też kupić droższy model sprzętu – w takim przypadku wartość bonu pomniejszy cenę zakupu. Korzystanie z nowoczesnego sprzętu pozwoli na skuteczniejszą realizację podstawy programowej, urozmaicanie prowadzonych lekcji, poszerzanie wiedzy i rozwój kompetencji cyfrowych uczniów. 1 sierpnia rozpoczął się kolejny nabór wniosków o bon. Zakończy się 1 września, czyli za 3 dni.

Ministerstwo cyfryzacji informuje, że jeżeli nauczyciel nie był uprawniony do otrzymania wsparcia w pierwszej i/lub drugiej turze naborów, np. ze względu na urlop dla poratowania zdrowia, obecnie również nie przysługuje mu prawo do uzyskania wsparcia.

Bon na laptop: którym nauczycielom przysługuje wsparcie?

Przepisy wskazują, że bon na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Czytaj więcej

Trzecia edycja programu „Bon dla nauczyciela”. Kolejna szansa na laptop dla pedagogów
Oświata i nauczyciele
Trzecia edycja programu „Bon dla nauczyciela”. Kolejna szansa na laptop dla pedagogów
Reklama
Reklama

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z  9 lipca 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych (Dz. U z 2025r. poz. 926), wsparcie obejmuje wychowawców, nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych, którzy będąc uprawnionymi do otrzymania wsparcia nie otrzymali tego wsparcia, czyli:

- wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych;

- wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych;

- wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;

- innych niż nauczyciele i wychowawcy pracowników pedagogicznych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowanych do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;

- pozostałych niewymienionych w pkt 1–4 wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty, a także innych pracowników pedagogicznych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne, z wyłączeniem nauczycieli: wychowania przedszkolnego zatrudnionych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, szkoły podstawowej dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Reklama
Reklama

Jak złożyć wniosek o bon na laptop dla nauczyciela

Od dnia, w którym nauczyciele zostają uprawnieni do skorzystania z programu (czyli od 1 sierpnia 2025 roku), mają 30 dni na złożenie wniosku (czyli do 1 września 2025 roku). Nauczyciele składają wnioski do dyrektorów szkół – wniosek musi zawierać imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail i numer telefonu komórkowego wnioskującego. Te dane każdy nauczyciel powinien wpisać do tabeli (załącznik nr 1 do wniosku) i przesłać w wersji edytowalnej z wypełnionym wnioskiem do dyrektora szkoły.

Dodatkowo, zgodnie z ustawą, nauczyciel składa oświadczenie do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły, że nie otrzymał laptopa, laptopa przeglądarkowego lub świadczenia na sfinansowanie ich zakupów w ramach wsparcia udzielonego z innych programów finansowanych ze środków publicznych. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Dyrektorzy szkół przekazują do organu prowadzącego szkołę tabelę z danymi nauczycieli, którzy są uprawnieni i wnioskowali o bon. Organ prowadzący szkołę składa w systemie teleinformatycznym dla każdej szkoły osobny wniosek. Organ prowadzący szkołę ma 30 dni od dnia otrzymania wniosków nauczycieli na złożenie wniosku zbiorczego w systemie informatycznym (czyli maksymalnie do 1 października 2025).

Nauczyciele dostaną na wskazany przez siebie adres mailowy bon na zakup laptopa. Na stronie laptopdlanauczyciela.gov.pl  znajdą listę sklepów, w których można zrealizować bon. Na liście są sklepy stacjonarne oraz internetowe. Na zakup jest jeszcze sporo czasu – do 31 grudnia 2025 r.

Ostateczna weryfikacja, czy nauczyciel spełnia wszystkie warunki do otrzymania bonu należy do dyrektora szkoły i organu prowadzącego szkołę (OPS). Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za ocenę, czy nauczyciel spełnia wszystkie wymogi formalne, w tym również za sprawdzenie, czy nie podlega on wyłączeniom wskazanym w art. 15 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli, obowiązującym w dniu złożenia wniosku.

Którym nauczycielom nie przysługuje bon na laptop?

Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), który stanowi źródło finansowania programu wsparcie w postaci bonów ma zapewnić wzmocnienie odporności szkół podstawowych i ponadpodstawowych na zakłócenia ich funkcjonowania w sytuacjach takich jak np. pandemia COVID-19. Wypełniając założenia KPO, w tym programie bonu nie otrzymają nauczyciele:

Reklama
Reklama

- wychowania przedszkolnego (również pracujący z dziećmi w oddziałach przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych),

- publicznych szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne,

-  szkół podstawowych dla dorosłych,

- branżowych szkół II stopnia,

- szkół policealnych oraz

Reklama
Reklama

- liceów ogólnokształcących dla dorosłych.

Organ prowadzący szkołę nie złoży wniosku o wydanie świadczenia dla nauczyciela, jeżeli nauczyciel na dzień złożenia wniosku pozostaje w stanie nieczynnym, przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia, jest zawieszony w pełnieniu obowiązków, przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni, jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy o związkach zawodowych.  

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Cyfryzacji Edukacja Nauczyciele

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Na jakie wsparcie mogą liczyć nauczyciele w ramach programu "Laptop dla nauczyciela"?
  • Kto jest uprawniony do otrzymania bonu na zakup laptopa według najnowszych przepisów?
  • Jakie kryteria muszą spełnić nauczyciele, aby złożyć wniosek o bon?
  • Jakie są terminy składania wniosków w ramach programu oraz jakie dane należy podać?
  • Z jakich powodów niektórzy nauczyciele mogą być wyłączeni z programu wsparcia?
  • Co należy zrobić, aby zrealizować bon na zakup laptopa i do kiedy jest na to czas?
Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Lekcja w XXIV Liceum Ogólnokształcącym im. C.K.Norwida
Edukacja i wychowanie
Gdzie znikają uczniowie szkół średnich z Ukrainy? Eksperci alarmują
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Sprzedaż mieszkania ze spadku. Ministerstwo Finansów tłumaczy nowe przepisy
Nieruchomości
Sprzedaż mieszkania ze spadku. Ministerstwo Finansów tłumaczy nowe przepisy
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek: Prezydent nie jest królem słońce
Prezydent Karol Nawrocki podczas posiedzenia Rady Gabinetowej
Prawo karne
Zakaz banderyzmu. Prawnicy o inicjatywie Nawrockiego: „To zły pomysł"
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Bezpłatna aplikacja mobilna mObywatel oferuje dostęp do elektronicznych dokumentów oraz cyfrowych us
Praca, Emerytury i renty
Prognoza emerytalna w mObywatelu. Prezydent podpisał ustawę
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie