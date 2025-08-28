Rosnąca potrzeba ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza dwutlenku węgla, oraz uniezależnienia Europy od zewnętrznych źródeł surowców sprawia, że elektromobilność zyskuje coraz większe znaczenie. Umicore od lat rozwija technologie wspierające przejście na transport zeroemisyjny i opiera swoją działalność na modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Dzięki temu metale krytyczne, odzyskiwane w procesie recyklingu, trafiają ponownie do produkcji. Takie podejście jest zgodne z założeniami rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczącego surowców tego typu, którego celem jest zapewnienie dostępu do 34 strategicznych materiałów niezbędnych dla funkcjonowania gospodarki neutralnej klimatycznie. Umicore pracuje z 17 z nich, w tym z litem, niklem i kobaltem, które są kluczowe dla produkcji baterii typu NMC (nikiel, mangan, kobalt).

Ostatnie lata były wymagające dla rynku elektromobilności – spowolnienie popytu, zmiany w strategiach producentów samochodów czy konieczność rewizji planów inwestycyjnych wymagały od firm elastyczności i szybkiego reagowania. – Dla Umicore oznaczało to weryfikację ambicji i skoncentrowanie się na projektach o największym potencjale. Jesteśmy przekonani, że elektromobilność to właściwy kierunek, a Europa powinna odgrywać w nim wiodącą rolę – podkreśla Dariusz Jurczak, dyrektor zarządzający Umicore Nysa.

Globalne działania innowacyjne Umicore obejmują m.in. współpracę z amerykańską firmą Solid Power i BMW Group nad technologią baterii solid-state. W ramach projektu BMW rozpoczęło testy drogowe modelu i7, wyposażonego w ogniwa solid-state z aktywnymi materiałami katodowymi (CAM) opracowanymi wspólnie przez Umicore i Solid Power. Nowe ogniwa wykorzystują elektrolit stały zamiast ciekłego, co zwiększa bezpieczeństwo, gęstość energii i efektywność. Testy prowadzone w Monachium oceniają wydajność technologii w warunkach rzeczywistych, przechodząc od prac laboratoryjnych do pełnowymiarowych zastosowań. – Technologia solid-state to obiecujący kierunek rozwoju pojazdów elektrycznych nowej generacji. Zastosowanie stałego elektrolitu pozwala na skrócenie czasu ładowania przy zachowaniu trwałości ogniwa. Kluczowa jest jakość materiałów katodowych, a nasze rozwiązania są projektowane tak, aby wytrzymywały znacznie większe obciążenia energetyczne. Jeśli potencjał technologii się potwierdzi, może to wyznaczyć nowy standard w elektromobilności – dodaje Dariusz Jurczak.

Fabryka aktywnych materiałów katodowych Umicore w Nysie stanowi strategiczny filar Grupy, zapewniając dostawy dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego i wspierając przejście na ekologiczną mobilność. Łącząc innowacyjność, recykling oraz produkcję w Europie, Umicore konsekwentnie realizuje długofalową wizję rozwoju w obszarze elektromobilności. ©℗

