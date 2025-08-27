Aktualizacja: 28.08.2025 13:31 Publikacja: 27.08.2025 19:15
Bezpłatna aplikacja mobilna mObywatel oferuje dostęp do elektronicznych dokumentów oraz cyfrowych usług urzędowych.
Wymyślona przez rząd PiS Centralna Informacja Emerytalna (CIE) miała być portalem gromadzącym informacje o środkach, jakie przyszli emeryci zaoszczędzili w ramach wszystkich filarów zabezpieczenia społecznego (ZUS, PPK i PPE, IKE i IKZE). Plan budowy platformy został zarzucony po zmianie władzy. Powód? Jak twierdzi resort cyfryzacji – wysokie szacowane koszty budowy platformy.
Podpisana przez prezydenta ustawa przenosi większość założeń systemu CIE do Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS). Dostęp do usług PUE ZUS będzie możliwy za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Posiadacze smartfonów będą mogli uzyskać w aplikacji informacje o swoich przyszłych emeryturach z ZUS, PPK i PPE, IKE i IKZE, a także o ubezpieczeniu emerytalno-rentowym rolników. Zobaczą dane o zewidencjonowanych składkach, wpłatach, o wartości jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym itp., a także uzyskają informacje o innych środkach służących wyliczeniu przyszłych świadczeń.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wyjątkiem są przepisy uprawniające podmioty prowadzące działalność w zakresie produktów emerytalnych do przekazywania do ZUS w postaci elektronicznej danych i informacji o produktach emerytalnych, a także przepis uprawniający ZUS do udostępniania w systemie teleinformatycznym ubezpieczonemu informacji o stanie konta, danych dotyczących hipotetycznej emerytury a także danych o zewidencjonowanych składkach, wpłatach, wartości jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. One wejdą w życie 1 stycznia 2026 r.
