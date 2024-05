Donald Tusk nie ma zaufanych ambasadorów

A jednak poza p.o. stałego przedstawiciela RP przy UE Piotrem Serafinem pół roku od objęcia władzy Donald Tusk wciąż nie ma nigdzie ambasadorów, którym może ufać. Tych, którzy wciąż pełnią swoje misje, nie dopuszcza do poufnych rozmów z przywódcami państw, do których zostali oddelegowani. Trudno się dziwić: wielu z nich całym sercem popierało zmasowaną kampanię nienawiści przeciwko ówczesnemu liderowi opozycji prowadzoną przez machinę państwową przed wyborami 15 października i dziś ze względów honorowych zapewne z własnej inicjatywy powinna podać się do dymisji.

Duży obszar działań państwa pozostający poza bieżącą walką polityczną to cecha dojrzałej demokracji

Thorbjoern Jagland, były przewodniczący Rady Europy i premier Norwegii, tłumaczył mi kiedyś, że jednym z oznak dojrzałej demokracji jest duży obszar działań państwowych, który jest wykluczony z bieżącego sporu politycznego. Polska na tej drodze od wielu lat raczej się jednak cofa, niż idzie do przodu. Pokazuje to sprawa ambasadorów. Niezależnie od wad ustrojowych możliwy był przecież tu kompromis między premierem i prezydentem. Nie doszło jednak do niego, bo poza chęcią wyznaczenia swoich kompetencji zarówno jeden, jak i drugi zapewne i tu grają na polaryzację, która w czasach, gdy królują media społecznościowe, wywołuje emocje i jest jedynym sposobem na mobilizację elektoratu.

Tyle że poza wirtualnym życiem platform internetowym jest też jak najbardziej realne zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Nie tylko trzeci rok toczy się wojna za wschodnią granicą, ale też powrót do Białego Domu Donalda Trumpa może postawić Polskę przed zupełnie innym układem geostrategicznym, w którym Ameryka traci zainteresowanie Europą i nasz kraj musi szukać dodatkowych sojuszników.

Konieczne zmiany ustrojowe w kraju

To stawia pytania o konieczność przeprowadzenia zmian ustrojowych w kraju. Dziś nie są one możliwe, jednak być może po wyborach prezydenckich za rok warunki po temu będą lepsze. Wymagałoby to przezwyciężenia przynajmniej do pewnego stopnia polaryzacji, jaka dziś cechuje życie kraju. I przede wszystkim nakreślenia przez główne ośrodki władzy spójnej wizji ustrojowej państwa, w której z jednej strony ekipa, która wygrała wybory, ma instrumenty niezbędne do skutecznego rządzenia, ale z drugiej ci, którzy przegrali, mogą mieć gwarancje, że rządy prawa i ochrona zasad demokracji będą respektowane.