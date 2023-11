Były szef MSZ w rządzie PiS: Czas na niezależną Palestynę

Wojna w Ukrainie. Atak Hamasu i odpowiedź Izraela odwróciły uwagę świata od Ukrainy. Rosja z tego powodu triumfuje, stara się przejąć inicjatywę na froncie. To jest bardzo ciężki czas dla Ukraińców. Musimy robić wszystko, aby Zachód ich nie opuścił. Plusem jest to, że prezydent Biden traktuje oba konflikty jako zagrożenie dla Zachodu.

Na ziemiach polskich Żydzi żyli jednak 1000 lat, tu rozegrał się dramat Holokaustu. Czy to nas nie zobowiązuje do szczególnej solidarności z Izraelem?

Powinniśmy być solidarni, jednak powinniśmy też oczekiwać przestrzegania takich samych norm zarówno przez Izrael, jak i Palestyńczyków. Tym bardziej że od dawna mamy z tymi ostatnimi dobre relacje. Utrzymujemy placówkę dyplomatyczną w Ramallah, co jest bardzo cenione przez Autonomię Palestyńską. Są państwa, które mają wyrzuty sumienia z powodu roli, jaką odegrały w czasie Zagłady. To znajduje odzwierciedlenie w ich polityce wobec Izraela. My nie mamy powodów do takich kompleksów.

Jaki jest stan relacji polsko-izraelskich w chwili, gdy PiS oddaje władzę? Czy konflikt, jaki wywołała zmiana w 2018 roku ustawy o IPN odnośnie do odpowiedzialności karnej za obarczanie Polski odpowiedzialnością za Holokaust, należy już do przeszłości?

Myślę, że tak. Ustawa została uchylona, zastąpiła ją deklaracja premierów Morawieckiego i Netanjahu. Izrael wychodzi z założenia, że padł ofiarą nazistowskiego ludobójstwa, a wszystkie inne kraje, łącznie z Polską, są za to współodpowiedzialne. My na taką interpretację się nie godzimy, bo w czasie Holokaustu państwo polskie nie sprawowało władzy na swoim terytorium. Niemcy zamordowali 3 miliony polskich Żydów, ale także ponad 2 miliony Polaków, którzy nie mieli żydowskiego pochodzenia. Świadomości historycznej narodów nie da się jednak zmienić jednym ruchem polityków. To złożony proces, który wymaga czasu, spokojnej dyskusji historyków.