Waszyngton naciska na sojusznika, Izrael nie chce "pauz humanitarnych"

USA: Zniszczyć Hamas, chronić cywilów

Amerykanie nie różnią się od Izraelczyków w kwestii prawa do samoobrony i w ocenie Hamasu - trzeba go pokonać, tak by 7 października nigdy nie mógł się powtórzyć. Ale próbują ich, jak na razie bezskutecznie, przekonać, że ważne jest i to, w jaki sposób odbywa się zwalczanie Hamasu. Powinno się odbywać z uwzględnieniem losu palestyńskich cywilów. Ich ochrona to to, co należy robić, podkreślał Blinken.

W Tel Awiwie, około 70 kilometrów od Gazy, amerykański sekretarz stanu namawiał władze izraelskie, by zgodziły się na czasowe wstrzymywanie walk. Podczas tych „pauz humanitarnych” do strefy napływałaby pomoc żywnościowa i inna, ułatwiłyby też uwalnianie zakładników przetrzymywanych przez Hamas.

Niedostrzeganie problemu ochrony palestyńskich cywilów i opór władz izraelskich przed „pauzami humanitarnymi” będą miały skutki w przyszłości, gdy wojna się skończy - przestrzegają Amerykanie.

Izrael straci arabskich partnerów na Bliskim Wschodzie, będzie izolowany, nie będzie miał z kim rozmawiać o pokoju. Cały proces normalizacji stosunków krajów arabskich z Izraelem, zwany porozumieniami Abrahamowymi, może się zawalić w związku z katastrofą humanitarną w Gazie.

Po Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Bahrajnie i Maroku, który nawiązały z Izraelem normalne stosunki w 2020 roku, lada moment miała uczynić to Arabia Saudyjska, najważniejszy kraj arabski i mocarstwo sunnickie. Przed 7 października dopinano szczegóły w porozumieniu pod patronatem Amerykanów. W ostatnich dniach pojawiały się co prawda zapewnienia, że Rijad nie porzucił planów, choć na pewno przełożył je na później. Ale z tonu Blinkena w Tel Awiwie można wnosić, że Saudyjczykom trudno już znosić obrazy ze strefy Gazy. Izolacja Izraela na Bliskim Wschodzie, doprowadzenie nowych arabskich sojuszników do wrzenia - byłoby długofalowym zwycięstwem Hamasu, mimo że w strefie Gazy zapewne dozna totalnej porażki.